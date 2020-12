Speciale agenzie - La Prosport e Tkachenko, da R.Carlos e Abramovich a Shomurodov

Tkachenko German Vladimirovich da Donbass, sapeva già cosa voleva fare sin da ragazzo. Lavorare nel calcio. L'attuale numero uno della ProSport Management, la più importante agenzia russa, inizia giovanissimo al Krylya Sovietov Samara come presidente, nel 1999, in un club di altissima attenzione e pressione: la media di tifosi tra le più alte dell'intero est Europa, tanta passione nonostante i trent'anni da compiere. Al contempo, inizia la carriera politica e diventa anche Senatore nella regione di Samara.

Prosport Management Nasce nel 2005, dopo aver ceduto il club al governo statale. A stretto contatto col mercato britannico, l'agenzia inizia da subito a rappresentare alcuni dei migliori calciatori del campionato russo e ucraino. Smolov, Shatov, Mostovoy, Akhmedov, Podberezkin, Besedin, Maslov, sono solo alcuni dei giocatori attualmente nel portfolio. Thachenko ha curato anche da vicino tante intermediazioni, supportato tanti affari fondamentali per le uscite dalla Russia negli ultimi anni e anche quello che è il passaggio di un giocatore da club a club più 'distante' dell'ultima sessione per la Serie A. Si tratta di Shomurodov dal Rostov al Genoa, insieme alla GG11 di Gabriele e Valerio Giuffrida. Perché nella filosofia di Prosport non c'è solo il mercato russo ma anche la capacità di riuscire a permeare sempre più nei mercati esteri.

Eto'o, Hiddink, Roberto Carlos La storia dell'agenzia non può staccarsi da quella di Tkachenko. Perché è il suo percorso, la sua storia, che ha contribuito l'agenzia a diventare così importante. Presidente, chairman di un'agenzia, diventerà anche general manager e membro del board dell'Anzhi Makachkala dei tempi d'oro. Quello che portò Willian, Roberto Carlos, Guus Hiddink, Samuel Eto'o. Quello che rese celebre un piccolo club poi tornato nel dimenticatoio, grazie alle intuizioni e alle visioni del suo manager.

Roman Abramovich, il Chelsea Tutto è parte della stessa storia. Tkachenko ha invitato a Mosca la stella del Manchester United, Rio Ferdinand, il suo agente Pini Zahavi e con loro c'era anche il futuro proprietario del Chelsea. Da cosa nasce cosa, le parti si sono viste più volte anche nelle zone di Knightsbridge e da lì è maturato l'interesse per i Blues da parte di Abramovich. Il tutto mentre la carriera da agente proseguiva, così come la crescita di quella che è l'agenzia russa più rilevante sul mercato interno e internazionale. Oltre 40 calciatori, 15 persone al suo interno, Prosports ha una filosofia chiara: seguire il calciatore a trecentosessanta gradi, offrendogli ogni servizio. E la storia di Tkachenko ha un quid in più che è unico nel suo genere. Presidente, manager, direttore, politico. Sa le esigenze di ogni ruolo perché ha già indossato quegli abiti.