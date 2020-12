Speciale agenzie - Mercato senza confini: la ISMG di Stipic, al servizio dei big

Gordon Stipic è un uomo con la valigia. Vive per dieci giorni lontano da casa, un paese e una nazione dopo l'altra. Poi torna nella sua Karlsruhe e poi riparte. E il viaggio della sua ISMG, inizia proprio dalla sua città. Perché Stipic è stato giocatore del club ma della seconda squadra, senza mai riuscire a esordire coi big. Nel suo percorso però incrocia Paulo Rink da Coritiba, che sarà il primo brasiliano naturalizzato tedesco a giocare in Nazionale.

Rink e poi il volo Il brasiliano-tedesco è il primo assistito e da lì a poco, dopo il campione del Bayer Leverkusen, arriva un colpo importante. Lo sbarco in Germania di Ivica Olic, da Mosca ad Amburgo e poi a Monaco di Baviera. Tutto nei primi anni. Proprio con la società storica, ora in Zweite, Stipic è l'artefice del passaggio di Rafael van der Vaart e nella storia recente anche di altri trasferimenti importanti in Germania. Matthias Ginter al Dortmund, Sead Kolasinac all'Arsenal, Kevin Volland al Monaco.

Il futuro dell'agenzia Sempre più internazionale, direzione che la ISMG, una delle agenzie più importanti di tutta la Germania, ha già preso. Un socio e tredici dipendenti tutti nella stessa base, tutti in Germania, la visione di Stipic è chiara: il network di contatti è basilare e l'importante è viaggiare senza sosta. Per mantenere vivo il rapporto, per tener alta la relazione con le grandi società. Quello che fa col Milan con una delle sue punte di diamante, Hakan Calhanoglu. A 42 anni, il percorso è solo all'inizio ma sembra già avviato tra le grandi società non solo tedesche, grazie anche all'idea di assistenza al giocatore tra comunicazione, sponsor e post carriera.