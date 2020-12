Speciale agenzie - N'diaye, medagliato di judo diventato one man show del mercato francese

La storia di Meissa N'diaye è una storia unica. Come la sua agenzia, letteralmente di uno e uno solo. Lui. Un ragazzo che è finito nella classifica di Forbes solo con le sue braccia, il suo lavoro, le sue idee, la sua filosofia, il suo studio. Un uomo che è diventato un'agenzia, e che step by step ha raggiunto una dimensione internazionale. Partendo dal judo.

Nage Waza Le tecniche di lancio. Fino a quindici anni fa, N'diaye è un judoka di livello nazionale. Partecipa e si classifica ai tornei nazionali conquistando tre medaglie. Intanto studia legge internazionale, poi prende due master: economia e legge relazionata allo sport. Inizia a lavorare con organizzazioni non governative, con Perù, Stati Uniti, sempre grazie al background legale e Argentina, dove fa pratica al Ministero del Lavoro. Poi la svolta: decide di entrare nel mondo del calcio.

Katame Waza Le tecniche di controllo. Un uomo solo al comando. Inizia con Souleymane Bamba, che passerà anche in Italia a Palermo, e poi prenderà il via verso altri giocatori di spessore internazionale. Il controllo è fondamentale nel judo e pure nel lavoro di procuratore. Per questo N'diaye parla italiano, spagnolo, francese, inglese, scrive contratti in portoghese. L'obiettivo, da subito, suo e della sua agenzia, Sport Cover, che di fatto è quella di un one man show, è quella di essere un procuratore internazionale. Che non si limitasse solo al mercato locale, pur florido come quello francese, ma che spalancasse i confini.

Ate Waza Le tecniche di attacco. Un uomo solo ma con contatti ovunque. Con una relazione forte coi propri giocatori. Credibilità e servizi, assistenza e serietà. Credo che fanno parte di un background lontano e con la certezza che i rapporti si solidificano con tempo, verità e risultati. Chiaro: il passato da judoka aiuta, soprattutto per la conoscenza della psicologia dell'atleta ad alti livelli. Però lo studio legale, i rapporti internazionali, sono alla base di un percorso quasi unico come quello di N'diaye. Un manager solo per trenta giocatori, sparsi in tutta Europa. Ben Yedder al Monaco, Mendy al Manchester City, Kondogbia all'Atletico Madrid, Harit allo Schalke 04, Mukiele al Lipsia, Boly al Wolverhampton, Batshuayi al Palace, e pure in Italia con Makengo all'Udinese. E sarà sempre così. In modo etico, nel modo giusto, come ha fatto in tutti questi quindici anni.