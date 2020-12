Speciale agenzie - Prostar, la casa del miglior calcio ucraino che guarda all'estero

Malinovskyi, Mykolenko, Yarmolenko. Sono alcune delle punte di diamante del calcio ucraino. E anche della Prostar, l’agenzia che più di tutte guida il mercato dei calciatori di Kiev e dintorni. In pochi altri Paesi, in effetti, si assiste alla presenza di una compagnia così al di sopra delle altre nel proprio contesto nazionale: a parte poche eccezioni, se sboccia un talento in Ucraina, lo farà passando da queste parti.

Vadym Shablii: è il nome del fondatore, il potente procuratore ucraino che ha avviato l’agenzia di cui oggi è il CEO. Base in Ucraina, ça va sans dire, ma con l’intenzione di ampliare il proprio raggio di azione. Per esempio, la doppia sede: oltre al Paese di origine, la ProStar ha una sua importante base operativa in Belgio, dove opera Sergiy Serebrennikov, trascorsi da calciatore ad alti livelli e poi raggiunto dalla proposta dello stesso Shablii di lavorare insieme. L’Ucraina, il cui mercato è coperto principalmente dal fondatore, resta la base di partenza. E colpisce, in effetti, vedere l’impatto soprattutto sui top club: per fare un esempio, salvo poche eccezioni gran parte dell’attuale rosa della Dinamo Kiev è rappresentata dalla ProStar. Più variegato il panorama dell’altro grande club del Paese, lo Shakhtar Donetsk, dove comunque alcuni punti di riferimento come Kovalenko, Kryvtsov e Khocholava sono pur sempre rappresentati dalla ProStar.

Analytics e scouting. Due termini diventati sempre più presenti anche nella struttura di qualsiasi agenzia. “Da noi i rispettivi dipartimenti lavorano insieme - spiega Serebrennikov – e inoltre abbiamo diversi agenti che in Ucraina cercano i migliori talenti”. Unire dati e l’osservazione sul campo è un passaggio fondamentale: quando si tratta di far entrare un nuovo talento nella scuderia si parte dal raccogliere informazioni su di lui, per poi lavorare sui data e analizzare tutto con l’aiuto degli scout. Senza sottovalutare aspetti cruciali come il background del giocatore, la sua mentalità: nessun dettaglio è lasciato al caso.

Seguire il giocatore. ”Abbiamo anche avvocati e professionisti in diversi settori”, spiega sempre Serebrennikov. Per un’agenzia che deve anche aiutare i propri assistiti ad adattarsi al di fuori del proprio contesto nazionale (non a caso abbiamo citato Malinovsky e Yarmolenko, stelle rispettivamente di Atalanta e West Han), diventa fondamentale la capacità di seguirli a 360°: non si tratta soltanto di contratti e trattative legati al mondo del calcio, ma di guidare a tutto tondo l’ambientamento del proprio assistito, e di seguirlo per esempio anche sotto il punto di vista commerciale. Il calcio del 2020 non è solo calcio: “La concorrenza aumenta sempre di più, ogni anno, e devi essere in grado di fornire il miglior servizio possibile”.

Nessuna esclusiva. Anche per questa ragione, la politica di un’agenzia che per lavorare all’estero deve avere comunque rapporti proficui di collaborazione, è quella di non concedere esclusive ad altri intermediari: “Abbiamo dei partner, certo - spiega Serebrennikov - ma mentalmente siamo aperti a lavorare con chiunque. A volte è necessario fare riferimento a qualche agente locale, che conosca la situazione. Noi siamo sempre aperti e collaborativi”.