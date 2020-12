Speciale agenzie - Rivoluzione verso il futuro: la visione della GG11 dei fratelli Giuffrida

vedi letture

Oggi TMW racconta i profili che scrivono la storia del calciomercato. Un approfondimento ogni 30 minuti nello Speciale Agenzie

C'è un'agenzia che ha deciso di fermarsi. Di guardare il presente, di fotografarlo. Di capire che il mercato, per quel che era fino a qualche anno fa, era praticamente saturo. Sicché la GG11 di Gabriele e Valerio Giuffrida ha deciso di pensare e, al bivio del futuro, di prendere un'altra strada. Conoscere per capire le esigenze. Scavare a fondo per cercare il vero oro che è dentro ogni direttore, ogni dirigente, ogni presidente: il desiderio. La necessità. E da quella partire, grazie alla propria intessuta rete di contatti. Come una trama sottile fatta di tanti racconti, che parte sempre dalla voglia di migliorarsi di un allenatore, di un uomo mercato, di una società, e finisce con l'individuazione del giocatore giusto per il posto giusto. E con una trattativa, fatta d'incontri, telefonate, parole. Firme.

Il metodo GG11 - Gabriele e Valerio Giuffrida sono in un importante e riservato albergo milanese. Un presidente. Un direttore sportivo. Un altro. Un direttore generale. Il tu è d'ordinanza. Eccola, la chiave di volta. La conoscenza. Perché è da quello che tutto parte: dall'analisi, dalla comprensione, dal confronto. Il segreto del metodo sembra banale, perché si accomuna a quello di tanti altri mestieri e lavori, ma è il rivoluzionario passpartout che ha permesso negli anni ai due fratelli romani di costruire una delle più importanti agenzie del panorama italiano e internazionale. Tutto parte con Thiago Gosling al Genoa, Maximiliano Pellegrino all'Atalanta, Artur al Cesena e da allora di acqua sotto al loro Tevere ne è passata.

Risolvo problemi - La filosofia di lavoro pare riecheggiare il motto di uno dei personaggi cult del cinema hollywoodiano come il Signor Wolf. Il problema del Genoa era l'abulicità dell'attacco e allora s'aggrappò a una speranza chiamata Krzysztof Piatek. 3,5 milioni per portarlo con un carico di sogni dalla Polonia, valore decuplicato in sei mesi per il trasferimento al Milan. Montagne russe, l'uscita destinazione Berlino è stata senza un euro di minusvalenza. Problema risolto, soluzione trovata, necessità soddisfatta. Come quella dell'Inter, di Mauro Icardi, di Leonardo, del Paris Saint-Germain. Alla ricerca di una torre argentina per la Ville Lumiere, con tanto di plusvalenza per il club milanese nonostante i musi lunghi, le storture e le rotture. Risolvo problemi. Pure quando si tratta di trovare la miglior soluzione possibile che intrecci i delicati equilibri tattici ed economici dei club italiani e internazionali. L'esempio dell'operazione Radja Nainggolan-Nicolò Zaniolo ne è la summa massima. Gabriele Giuffrida e Valerio Giuffrida, insieme agli uomini della GG11, hanno invertito anche il senso di marcia a una Via della Seta che portava via tessuti e calciatori pregiati a suon di rubli. Sicché Aleksey Miranchuk, giocatore simbolo della Russia moderna, all'Atalanta e al contempo anche un centravanti azero, da Kazan, per il Genoa. Perché il mercato non ha confini, sicché in questo meltin pot d'idee e trasfusioni di sogni, c'è stato spazio per lo slovacco, Skriniar all'Inter, il tedesco, Rudiger alla Roma e al Chelsea, lo spagnolo, Pedro in giallorosso, e per una sbandierata di altri campioni tra presente e passato con una forte connessione col Sudamerica, tra Perotti, Iago Falque, Nelson Valdez, Rodrigo Palacio, Sanabria e chi più ne ha più ne metta. E poi gli allenatori. Perché il tempo ha portato la maturità giusta per scegliere il posto giusto per l'allenatore giusto. Non è casuale che Stefano Pioli stia prendendo benedizioni nella Milano rossonera. Non è un caso se scelsero, con Franco Baldini e Ramon Planes, Mauricio Pochettino per a cavalcata dei sogni del Tottenham e non è caduta dal cielo l'idea di un ciclo portoghese con Paulo Fonseca alla Roma.

Già verso il futuro - Tutto è frutto di studio e di pensiero, ma pure d'istinto, della ricerca della sensazione di un attimo che è pure quella migliore per mettere radici. Come nell'antico dualismo tra essere umano e macchina, davanti a una scacchiera. La freddezza dei numeri o l'uomo, coi suoi vizi e con le sue virtù? In medio stat virtus, sicché la crasi tra i due concetti è lo strumento vincente. Per questo l'agenzia ha deciso di dotarsi anche dei software più recenti e rivoluzionari per soddisfare e capire ancora meglio le esigenze dei club. E dei giocatori. E del mercato. Innovatori e rivoluzionari. Alla base di tutto lo “studio” continuo delle dinamiche dei club sotto il profilo sia tecnico sportivo che economico finanziario, aspetto questo sempre più rilevante con l’avvento del FFP. In tal senso la combinazione delle differenti competenze dei due fratelli (uno agente Fifa e l’altro Dottore Commercialista) ed il loro continuo confronto ha reso e rende tutto più snello e rapido. L’Agenzia è ripartita in dipartimenti alla stregua di uno studio legale internazionale o di una grande azienda commerciale, con il reparto “scout” a dare le fondamenta con persone dislocate in Italia ed all’Estero. Un reparto considerato fondamentale rappresentato dai c.d. “concierge” ovvero persone che si prendono cura del calciatore a 360 gradi e che lo seguono, insieme ai Giuffrida, sotto ogni aspetto della vita calcistica e privata. Poi il dipartimento “finanziario” con compiti e competenze in ambito contabile - legale - societario - finanziario e amministrativo. Poi il dipartimento che si occupa della “comunicazione” dell’agenzia e degli assistiti ed ancora quello legato ai “diritti di immagine”. Chiude la struttura il rivoluzionario dipartimento “analisi e ricerche” il cui scopo risiede nello studio non solo del club ma dello stesso calciatore o allenatore per tradurre e riassumere in dati numeri e statistiche le performance del club o dello sportivo stesso. E allora non resta che attendere il prossimo salto triplo. Verso un futuro ancora da scoprire.