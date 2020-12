Speciale agenzie - Sports Total, la prima in Germania. Oltre 300 milioni di fatturato

La SportsTotal di Volker Struth è una delle agenzie più importanti in Germania. Con commissioni da circa 40 milioni di euro nell’ultimo anno, ha negoziato contratti per 360 milioni nell’ultima stagione. Tra i loro giocatori più interessanti ci sono Dayot Upamecano, il madridista Toni Kroos - per anni il fiore all’occhiello dell’agenzia - e Niklas Sule. Ci sono anche due soci come Dirk Hebel e Sascha Breese, che sono anche gli altri direttori esecutivi.

LA PRIMA IN GERMANIA - Praticamente tutti i calciatori sono passati dalla Bundesliga, con un rapporto molto vicino alle primissime in classifica. Così ci sono sia Marco Reus, Borussia Dortmund, che Niklas Sule, Bayern Monaco, oppure il già citato Dayot Upamecano al Lipsia (con Amadou Haidara) oppure Suat Serdar, dello Schalke04. I rapporti sono ottimi con tutte le big del calcio teutonico. Nel 2017 c'è stato un fatturato record di 300,07 milioni di euro, cifra cresciuta negli anni successivi.

DUE COLPI - Il problema semmai è che solo Kroos e Waldschmidt hanno fatto il balzo fuori dalla Germania in grandi squadre come il Real Madrid e il Benfica. Il centrocampista ha forse un altro grande trasferimento, mentre l’attaccante è all’inizio della sua carriera. Buoni i passaggi di Max al PSV Eindhoven e Fabian Schar al Newcastle, ma non tali da considerarsi giocatori top per l’agenzia.

ANCHE BENEFICENZA - Nelle ultime settimane c’è stata un’asta per le maglie dei vari giocatori. Quelle di Stindl e Waldschmidt valevano 1000 euro, Upamecano e Haidara intorno ai 400, Schaar a 300. Ovviamente la più costosa era quella di Toni Kroos, con 17 offerte partendo da 2000 euro.