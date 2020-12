Speciale agenzie - Tante realtà (e un Pallone d'Oro) in una sola agenzia: la Universal Sports

La spiegazione di una delle agenzie più importanti al mondo è tutta nel suo nome: "Universal Sports Group". Come si muove, quali sono i suoi obiettivi li ritrovi subito in quella universalità che per Eduardo Marinnho, fondatore di questa agenzia, si tramutò nella necessità di andare oltre i confini portoghesi e mettere insieme tanti procuratori provenienti da tutta Europa per fondare un'agenzia che ha due obiettivi: essere capillare ed essere sempre presente per i suoi calciatori. L'obiettivo ultimo non è quindi quello di inserire nel portfolio quanti più giocatori è possibile. Ma selezionarli, e poi seguirli al meglio.

La Universal Sports Group ha messo insieme tante realtà. Tanti procuratori. E per questo ha anche tanti uffici sparsi per l'Europa: ce n'è uno a Barcellona al quale fa riferimento Bruno Zandonadi. Ma ci sono sedi anche in Portogallo, in Svezia, in Belgio e in Croazia. L'obiettivo adesso è di aprire anche in Francia, in un paese dove ci sono già procuratori al lavoro per questa agenzia. E poi in Italia, dove la Universal può contare già su diversi assistiti: dal terzino del Milan Kalulu, a quello della Fiorentina Pol Lirola, passando per Correia della Juventus e per Jajalo e Nestorovski dell'Udinese.

Portfolio internazionale - Nell'agenzia opera Vlado Lemic, da tutti conosciuto come il procuratore del pallone d' Oro Luka Modric. Ci sono anche Vrsaljko e il centrocampista serbo del Manchester United Nemanja Matic. Ma oltre a quella portoghese e a quella balcanica, la Universal ha anche una forte connotazione svedese: Isak della Real Sociedad e Robin Quaison (ex Palermo, ora al Mainz) sono in questo senso solo le punte di diamante.

Procuratori, ma anche scout, addetti alla logistica e addetti ai rapporti con club delle serie minori: la Universal al momento conta più di 30 dipendenti. La mission è quella di prendere i giocatori fin da ragazzi per poi lavorare con loro nel percorso di crescita. E la si potrebbe riassumere in questa frase: "Proviamo a trattarli come si fa con uno di famiglia". Come farlo? Senza allargare il portfolio con tanti, troppi nomi. Ma seguire passo dopo passo chi c'è e chi entra, fin dall'inizio della carriera.