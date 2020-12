Speciale agenzie - Twenty Two, la grande famiglia argentina con sedi in tutto il mondo

Oggi TMW racconta i profili che scrivono la storia del calciomercato. Un approfondimento ogni 30 minuti nello Speciale Agenzie

Dall’Argentina alla conquista dell’Europa, come una grande famiglia. È questa la missione di Twenty Two/22 Sports Management, un progetto nato in Argentina sedici anni fa, con l’obiettivo di offrire un servizio di eccellenza ai propri assistiti. E che oggi conta circa 150 assistiti in giro per il mondo, con nomi di alto calibro sia nel Paese sudamericano che nel Vecchio Continente.

L’ex giornalista. Tutto parte da Gustavo Goñi, fondatore e presidente di Twenty Two, che guida la compagnia argentina. Ha trascorsi da giornalista: “Sono sempre stato attratto dal mondo degli agenti - spiega - ma ho sempre avuto dubbi perché ho determinati standard di esigenza”. In dieci anni sulle pagine del Clarín, conosce a fondo questo universo, finché, ascoltando i consigli di Darío Bombini (storico agente tra gli altri del Kun Aguero) e dell’amico Abelardo Montero, decide di lanciarsi in questa avventura, spinto anche dai rapporti con i tanti giocatori conosciuti negli anni da cronista sportivo. Ne assiste tanti, alcuni facenti parte del Pantheon recente del calcio argentino, come Pablo Aimar o Martin Palermo: quest’ultimo è uno dei protagonisti sin dagli avvii di TT, che oggi lo segue anche nel suo percorso di allenatore, insieme ad altri tecnici come Diego Aguirre, Lucas Pusineri, Diego Cagna e Juan Esnaider. Oggi, per esempio, fanno parte della sua scuderia il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta, così come Lucas Pratto, Pablo Piatti o l’ex napoletano Federico Fernandez. La lista è lunga e copre i principali campionati europei: Emiliano Martínez (Aston Villa y Selección Argentina), Emi Buendía (Norwich). In Italia hanno giocato anche Lucas Boyé e Santiago Colombatto, oggi ci sono giovani molto interessanti come Ivo Pohmajevic della Sampdoria e Anwar Mediero, approdato all’Atalanta dopo tanti corteggiamenti ed essere stato uno dei migliori talenti dell’ultimo ciclo della cantera del Barcellona.

Stesso nome, agenzie differenti. Argentina si è detto, ma anche Cile e Perù: sono queste le sedi della Twenty Two, controllando anche sul sito web ufficiale della compagnia. Però sul punto c’è da fare chiarezza, perché si tratta in realtà di due agenzie differenti, che condividono il nome e non tutto il resto. Cile e Perù fanno infatti capo a Fernando Felicevich: appassionato di rugby, argentino ma operativo da inizio millennio in Cile, prima in tutt’altro settore con la multinazionale McCann-Erickson e poi come agente. Da Pablo Lenci, suo amico d’infanzia e primo assistito, ad Alexis Sanchez e Arturo Vidal, la strada è lunga. La sua prima compagnia, fondata con l’uruguaiano Pablo Tallarico e poi sciolta al termine di una disputa legale correlata anche al trasferimento di Sanchez, era la Vibra Marketing. Successivamente, Felicevich, che conosce Goñi da tempo, gli propone di adottare il nome Twenty Two anche per la sua nuova agenzia. È un sodalizio che fa pensare a un vero e proprio network, perché è così fino a un certo punto: al di là di alcuni specifici affari, e per esempio appunto della condivisione del parco giocatori sul portale ufficiale (ma le reti social, per fare un altro esempio, sono completamente separate), si tratta di due realtà che operano in maniera del tutto indipendente. Ciascuna con proprie sedi e proprie modalità di lavoro.

Sedi in tutto il mondo Torniamo a Twenty Two “Argentina”. Al di là della capacità di coprire il mercato sudamericano, il tratto distintivo è la capacità che ha avuto la compagnia argentina di avere un grande impatto su quello europeo: al momento conta infatti più di 30 dipendenti distribuiti in maniera strategica in tutto il mondo. “È una cosa che serve per fare la differenza - racconta Goñi, orgoglioso anche di un altro aspetto e cioè del suo modo di operare sul mercato - noi in 16 anni non abbiamo mai comprato una procura, crediamo nel nostro lavoro. Ci facciamo strada con un servizio al vertice degli standard di mercato, non certo col denaro”. E la strada, in effetti, è lunga: dall’Argentina la compagnia dello stesso Goñi ha aperto sedi in Spagna e Inghilterra, e negli ultimi mesi anche negli Stati Uniti. Lì dove sembra esserci davvero il futuro del gioco più bello del mondo.

Il canale privilegiato con l’Europa. La compagnia di Goñi non ha un’associazione formale e ufficiale con alcuna agenzia europea, ma l’inevitabile dialogo col calcio del Vecchio Continente si sviluppa soprattutto grazie al rapporto con Vlado Lemic, agente tra gli altri di Luka Modric, nell’ambito di un’amicizia che affonda negli anni (nello specifico, dal 2004). E che spiega i suoi effetti sul modo di lavorare sul mercato: anche se non si parla di una società in senso tecnico, nei fatti è così, se si guarda al volume di affari e al modo di condurli. Un rapporto di fratellanza vero e proprio: "Da Lemic ho imparato tanto, abbiamo grandissima fiducia l'uno nell'altro". Come se fosse, appunto, una società unica e non è escluso che le cose possano cambiare in futuro: la storia della Twenty Two racconta anche di come il mondo degli agenti stia cambiando nella direzione del networking, l’idea di fondere la Twenty Two con la Universal Sports Group (l’agenzia a cui fa capo lo stesso Lemic) è spesso e volentieri stata discussa tra i due, ma finora questo passo non è stato mai fatto perché non giudicato necessario.

Le differenze tra Sud America ed Europa. Nel raccontare un’agenzia che nasce dal mercato sudamericano ma guarda all’Europa, è sempre interessante scorgere le differenze tra due mentalità lavorative, che segnano la distanza tra il vecchio e il nuovo continente. Affiora sempre e comunque. “In Europa - spiega lo stesso Goni - esistono più meccanismi di controllo affinché gli accordi siano rispettati e i compensi siano pagati in maniera puntuale”. In Sud America? Non sempre: “I dirigenti spesso pensano in base alla propria passione”. La differenza è alle volte anche personale, tra chi sa mettere buon senso nelle proprie scelte, con una professionalità tante volte molto diversa.

L’importanza degli scout. Come tutte le più grandi agenzie di oggi, anche la Twenty Two punta sulla propria squadra di osservatori: “Il loro parere - spiega Goni - è determinante per scegliere se far entrare un giocatore nella nostra scuderia”. Scout e tecnologia, ovviamente, a partire da quella video: un passaggio indispensabile, che sarebbe illogico non sfruttare al massimo. Per poi andare a vedere i ragazzi sul campo e studiarli anche sotto altri aspetti. Perché non conta mai soltanto il dato tecnico: “Analizziamo i loro comportamenti dentro e fuori dal campo, come si comportano, i loro rapporti, la loro professionalità. Non li vediamo come un’equazione economica, ma come un sistema complesso”. Attorno al talento, poi, c’è da costruire una carriera, con un’idea di base chiara: nella vita può succedere di tutto, ma se alla fine sei orgoglioso del percorso fatto hai avuto comunque successo.

Il giocatore è tutto. È questa la filosofia di un’agenzia che ha saputo imporsi anche su un mercato geograficamente lontano per la sua capacità di proporsi come diversa da molte altre. “La comunicazione è un aspetto chiave”, racconta Goñi. Ciascuno sceglie come gestire la propria, ma all’interno di Twenty Two esiste un vero e proprio dipartimento che si occupa di questo, dando supporto ai propri assistiti. “La stessa cosa – continua Goñi – succede sotto l’aspetto legale e finanziario. Uno dei nostri obiettivi è che guadagnino soldi, poi quel che fanno lo decideranno loro, ma raccomando sempre di investirlo bene per non doversi preoccupare al momento del ritiro”. Proprio come succede in una grande famiglia.