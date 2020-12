Speciale agenzie - Un'acquisizione dopo l'altra, alla scoperta dell'impero Wasserman

Bisogna discostarsi dal modo europeo di intendere il ruolo dei procuratore se si vuole comprendere fino in fondo la storia della Wasserman. Nata poco dopo gli anni 2000 a Los Angeles, California, la Wasserman è una multinazionale che pensa, opera e programma il futuro secondo canoni statunitensi: lavora in tanti sport, esplora continuamente nuovi mercati, si allarga per acquisizioni. Una storia paragonabile a quella della CAA, che non è caso è l'altro grande colosso USA entrato nel mondo del calcio grazie alla Base Soccer.

Russell Westbrook e Shaq Thmpson sono sportivi che hanno affidato la loro procura alla Wasserman, che entra in Europa nel novembre 2006 tramite la porta principale, acquistando la SFX e quindi iniziando fin da subito a seguire alcune delle più importanti stelle del calcio inglese: da Steven Gerrard a Michael Owen, da Robbie Keane a Jamie Carragher passando per Scott Parker, Jack Wilshere, Park Ji-Sung o Emile Heskey.

E' stata la prima grande acquisizione europea per entrare nel mondo del calcio dalla porta principale. Non l'unica. Rob Jansen, in Olanda definito l'anti-Raiola, è entrato nel TeamWass col suo staff e con tutti i suoi assistiti, Ronald Koeman compreso. Con l'acquisizione della Mondial Promotion, nel 2016, la Wasserman s'è è assicurata l'ingresso dalla porta principale nel mercato francese: era l'agenzia di Pierre Frelot e Mathias Miller, dei William Gallas e Didier Drogba, che in Ligue 1 aveva un portfolio illimitato. Nel marzo del 2020 è entrato nel mondo Wasserman anche la Key Sports, e quindi calciatori del calibro di Jamie Vardy, Tyrone Mings, Theo Walcott, Joe Gomez, Nathan Ake o Harvey Barnes. Poi è stato il turno della Spagna, con l'acquisizione della Top Value, la fortissima agenzia spagnola di Federico Marco Escamilla, Hector Macia Mateo e Ramon Montaña Munoz. Ora solo in Spagna lavorano per la Wasserman circa 50 procuratori, in Europa circa 150: un vero e proprio impero, che in pochi conoscono.

Assistiti - Il numero di calciatori assistiti, limitandoci al mondo del calcio, è pressoché illimitato: si va da Valverde a Laporte, da Lenglet ad Aouar, da Aké a Gio Reyna, da Jerry Mina a Guerreiro. E tanti, tantissimi, altri. Il lavoro è capillare e continuamente interconnesso. Ogni procuratore ha i suoi assistiti e li segue durante tutto l'anno, ma tutti lavorano insieme per capire opportunità possibili per i giocatori e per i club. Almeno una riunione a settimana in cui sono tutti presenti, con Londra come sede centrali ma con procuratori che, ormai, si collegano da ogni zona d'Europa per fare il punto della situazione.

E l'Italia? Con McKennie e Maxime Lopez è solo l'inizio - In Italia la Wasserman non ha ancora sedi, né ha operato acquisizioni. Facile prevedere che a breve entrerà in modo massiccio anche nel nostro mercato, vista la rapidità con cui soprattutto nel 2020 ha aumentato gli investimenti nel mondo del calcio. Ma intanto a partire dalla scorsa estate ha posto le prime basi: Weston McKennie alla Juventus è operazione targata Wasserman, così come Maxime Lopez al Sassuolo. Pochissimi i calciatori italiani rappresentati: il più importante è Vito Mannone, portiere passato questa estate al Monaco.

Il diktat per tutti gli agenti Wasserman da cui parte ogni riunione è riassumibile in queste poche frasi: "Lavorare tutti insieme, accontentare i nostri giocatori e prenderne altri senza però lasciare nessuno per strada". Il lavoro dei procuratori è volto anche a uno scouting che, per come è strutturato, fa invidia ai top club europei. Chi lavora nel mondo Wasserman è continuamente alle prese non solo con gli assistiti, ma anche con video e partite da visionare che possono essere lo spunto per individuare nuovi clienti. Anche in questo caso, il ragionamento è sempre lo stesso: si lavora tutto insieme, ognuno col suo angolo di competenza.

Acquisizione di alto livello e scouting capillare: questo è l'impero Wasserman. Che in pochi conoscono, che volutamente non si pubblicizza né rilascia interviste, ma che è già leader del mercato.