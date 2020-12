Speciale agenzie - Vigo Global Sport, Eto'o, Zaniolo e team working. La vision di Claudio Vigorelli

La Vigo Global Sport Services è una creatura relativamente giovane, avendo aperto i battenti nel 2016. Ma il suo fondatore e proprietario Claudio Vigorelli è agente di lunga data, presente sul mercato internazionale da ben 28 anni. Uno che da sempre, fin dagli inizi con IMG, ha preferito il lavoro dietro le quinte e senza proclami a quello svolto in favore di microfoni e telecamere. IMG, dicevamo. Una società storica che negli anni 90' aveva una gestione trasversale degli sportivi: da Roberto Baggio a Carlton Myers e Alberto Tomba, calcio, basket, sci, pallavolo e non solo. Con lui, fra gli altri, c’era anche Andrea Abodi. Col tempo Vigorelli si è messo in proprio, creando e sviluppando una capillare rete di contatti a livello mondiale. Agente e intermediario, nel 2016 ecco la creazione della nuova società. Con Luiz Adriano al Milan come prima operazione messa a segno dalla Vigo Global Sport.

La struttura - Come detto, Claudio Vigorelli è socio fondatore e proprietario. Con lui nella Vigo Global Sports lavorano anche 6 scout che scandagliano i campi italiani e 2 quelli internazionali alla ricerca di potenziali campioni, così come altri due agenti veri e propri per le questioni quotidiane e contrattuali. Il tutto, importante sottolinearlo, improntato sul lavoro di squadra e sulla valorizzazione del nome dell’agenzia più che dei singoli.

Le sedi operative - La sede principale è a Milano, casa del calciomercato. Ma nei mesi scorsi ne è stata aperta una anche a New York con l'obiettivo di assecondare la voglia ed il respiro internazionale dell'agenzia e di vivere da vicino la realtà della MLS. Senza dimenticare Londra, altro centro nevralgico del mercato internazionale e habitat in cui la Vigo Global Sports si muove a memoria viste le decine di operazioni concluse in passato sull'asse Serie A-Premier League.

Su quali mercati si muove - Tanti e diversi. Quello italiano è la base. Poi Spagna e Inghilterra, soprattutto, con una visione comunque aperta a 360° sul mercato europeo. Ultimamente, poi, si è iniziato a guardare anche al mercato dei paesi nordici. Un terreno di lavoro per certi aspetti nuovo, inconsueto, ma che tanti giocatori di livello sta regalando all'elite del calcio.

I big di ieri. E quelli di oggi - Il primo fu Michelangelo Rampulla. Quasi un segnale, visto l'occhio lungo che Vigorelli ha sempre dimostrato di avere per i portieri. Alcuni esempi? Abbiati, Antonioli, Frey, Viviano e Storari. Ma l'elenco è lungo e comprende tanti top, come agente o come intermediario delle varie trattative: Brocchi, Stankovic, Materazzi, Kallon e Zebina, l’arrivo di Marko Arnautovic in Italia all’Inter e pure quello di Diego Forlan, sempre in nerazzurro. Poi i passaggi di Sokratis a Genoa, Milan e Werder o di Rolando a Inter e Napoli. Anche se il fiore all'occhiello resta Samuel Eto'o con i suoi trasferimenti da Barcellona-Inter in poi. In tempi più recenti Osvaldo, il trasferimento di Gaston Ramirez in Inghilterra, quello di Szczesny dall'Arsenal alla Roma e di Colley dal Genk alla Samp. Fino ad arrivare a quelli di oggi: Nicolò Zaniolo è la stella lucente, con lui anche Santon, La Gumina e Frabotta, fra gli altri. Poi gli allenatori, con le operazioni che hanno portato Giovanni Trapattoni in Irlanda o Cesare Prandelli al Galatasaray. Un’agenzia, la Vigo Global Sports, che si considera quasi una boutique: un numero giusto, non esagerato, di clienti per far sì che tutti possano avere il servizio migliore.

La mission - Se negli anni scorsi il lavoro di intermediazione la faceva quasi da padrona, oggi la Vigo Global Sports si concentra principalmente sulla gestione a tutto tondo dei calciatori. Soprattutto, sulla crescita dei giovani calciatori. Una gestione quotidiana, fatta di fiducia e rispetto fra le parti, che riguarda ogni aspetto della vita dell’atleta: dai contratti alle esigenze, piccole o grandi, di tutti i giorni. Con l’obiettivo di unire alla crescita professionale anche la costruzione e l’affermazione di valori sportivi forti, non pensando solo e soltanto all'aspetto economico. Insomma, la priorità va alle questioni tecnico-sportivo, il resto viene da sé. Negli ultimi mesi le risorse si sono concentrate anche sullo sviluppo di una divisione digitale che possa sostenere le attività social dei calciatori, ma pure la ricerca ed il fondamentale lavoro di scouting.

La gestione dei giovani - Sono il principale target dell'agenzia, come detto. Più dei campioni, più delle intermediazioni. Scovare i giovani più talentuosi, accompagnarli nella crescita e nello sbocco nel calcio che conta e magari assisterli fino a fine carriera. Questo il percorso ideale, queste le motivazioni che muovono l’agenzia. Per farlo ci sono come detto 4 scout che scandagliano meticolosamente i campi italiani e quelli esteri, senza distinzione. Sottolineando ancora una volta il carattere internazionale e di team working della Vigo Global Sports Services.