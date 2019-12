Speciale Champions - Atalanta col Valencia, il miracolo firmato Celades

Fonte: scheda di Michele Pavese

© foto di J.M.Colomo

La rivoluzione societaria, paventata in estate, si è concretizzata all'inizio della nuova stagione e ha portato agli addii del tecnico Marcelino e dei dirigenti Alemany e Longoria. Il presidente Lin ha fatto terra bruciata nonostante gli ottimi risultati degli ultimi dodici mesi e ha affidato la squadra ad Albert Celades, bravo a tranquillizzare l'ambiente recitando un ruolo importante nel periodo di transizione. Una parentesi molto difficile, che gli spagnoli si sono lasciati alle spalle ottenendo ottimi risultati: il quarto posto in campionato è a un solo punto e soprattutto è arrivata un'insperata qualificazione agli ottavi di Champions, grazie al successo nello spareggio contro l'Ajax.

Come è andata nel girone - Grande equilibrio, dalla prima all'ultima giornata. Con il Lille già fuori dai giochi e la sicura vittoria del Chelsea, diventava decisiva la partita tra Ajax e Valencia per decidere chi sarebbe passato insieme ai londinesi. A sorpresa, come detto, sono stati proprio gli uomini di Celades a spuntarla, espugnando il campo dei semifinalisti della passata edizione.

La stella - Rodrigo Moreno Machado In estate sembrava al passo d'addio, e in effetti il suo trasferimento all'Atletico Madrid è saltato negli ultimi giorni. L'attaccante classe 1991, però, non si è lasciato distrarre e si sta confermando a suon di reti e assist importanti. Il gol di Amsterdam ha regalato il passaggio del turno, adesso punta a confermarsi nella fase a eliminazione diretta, prima di concentrarsi sull'Europeo.

La rivelazione - Ferran Torres Uno dei talenti più limpidi del calcio spagnolo e internazionale, il classe 2000 è letteralmente esploso nella passata stagione, quando Marcelino lo utilizzò con grande continuità. La consacrazione sta arrivando per l'esterno destro di Foios, il cui rendimento in termini di gol e assist è già superiore rispetto all'annata passata. Leader del nuovo corso della Rojita, Torres potrebbe essere la chiamata a sorpresa di Luis Enrique per il prossimo Europeo. Del resto, personalità e giocate da campione non gli mancano affatto.

L'undici tipo - La prima preoccupazione di Celades è stata quella di non togliere certezze ai suoi giocatori. Il 4-4-2 tanto caro a Marcelino è rimasto il sistema di gioco di riferimento, ma il tecnico classe 1975 ha alternato spesso il 4-3-3. Non esiste un 11 titolare, perché gli infortuni hanno spesso privato il Valencia di elementi che sembravano indispensabili (da Kondogbia a Piccini fino a Guedes e Cheryshev); sono stati tanti, così, i calciatori coinvolti nel nuovo progetto tattico, e i risultati finora sono più che positivi.

(4-4-2): Cillessen; Wass, Gabriel Paulista, Garay, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Coquelin, Guedes; Gameiro, Rodrigo

Coefficiente di difficoltà - 3/5