Speciale Champions - Atalanta, il girone più semplice e il più complicato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'urna di Montecarlo è pronta. A partire dalle 18 potremo scoprire, in diretta testuale sulle pagine di TMW , quali saranno i raggruppamenti della prossima Champions League. Fari puntate sulle italiane, ognuna inserita in una fascia diversa: Juventus in prima, Napoli in seconda, Inter in terza e Atalanta in quarta.

Molto, magari non tutto, dipenderà dagli accoppiamenti che scopriremo oggi pomeriggio nel Principato. Quali le speranze, quali le paure? Abbiamo provato a immaginare quali possano essere il girone più favorevole e quello più complicato per le nostre quattro squadre. Ecco l'Atalanta.

Il girone migliore: in prima fascia, la squadra più abbordabile è sicuramente lo Zenit San Pietroburgo. Lo ha scritto il club russo su Twitter, ci fidiamo. Va da sé che in seconda fascia Gasperini e i suoi potrebbero augurarsi il Benfica, non lo Shakhtar (per ragioni geopolitiche non può finire nello stesso girone dello Zenit). Pochi dubbi sulla terza fascia: Club Bruges e Dinamo Zagabria sono più o meno equivalenti, ma in Belgio l'aspetto ambientale è decisamente più soft.

Il girone peggiore: Liverpool o Manchester City dalla prima fascia. Escludiamo il Barcellona, perché il vero ostacolo diventerebbe la seconda fascia: il Real Madrid è una bomba atomica che vaga nell'urna. Le merengues sono sempre approdate agli ottavi, da quando esiste la Champions League. Anche la terza fascia potrebbe regalare un ostacolo molto complicato, il Lione, che a quel punto rischierebbe di diventare il vero rivale dell'Atalanta per centrare almeno l'Europa League.

IL GIRONE PIÙ SEMPLICE

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Club Bruges

Atalanta