Speciale Champions - Atalanta, mai darsi per finiti. Pasalic esploso

Poteva essere la sorpresa della stagione di Champions League, lo è stata in negativo almeno fino alla terza partita, quando aveva subito undici gol e segnati solo due. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, però, è meglio non darla mai per morta, perché i nerazzurri sono riusciti nell'impresa: 7 punti, una rete presa e sei fatte nelle ultime tre partite, con l'apoteosi nella notte di Kharkiv.

Come è andata nel girone -

Incredibile il 4-0 del Maksimir, contro la Dinamo Zagabria, nella prima partita di Champions della storia atalantina. Nessuna possibilità di replica a un'umiliazione che era molto diversa dalla sconfitta poi subita a San Siro contro lo Shakhtar, all'ultimo minuto. A Manchester i complimenti di Guardiola avevano portato cinque palloni - dopo l'iniziale 1-0 - ma nel ritorno l'Atalanta si è trasformata: 1-1 con rischio di vincerla contro i Citizens, 2-0 perentorio contro la Dinamo, tris a Kharkiv pur grazie a un Gollini straordinario.

La stella - Alejandro Gomez

Il numero 10 sulle spalle e il suo essere argentino suggerisce paragoni impuri, ma è vero che si tratta del regista della squadra. Da esterno è diventato trequartista, andando a raccogliere la palla più indietro per poi offrirla ai vari Muriel, Ilicic e Zapata. Meno presente in zona gol rispetto agli anni precedenti, è riuscito comunque a portare sulle sue spalle il peso di una squadra che rischiava di sfaldarsi dopo le prime tre partite. È l'unico insostituibile (e infatti Gasperini non lo sostituisce).

La rivelazione - Mario Pasalic

Tutti si attendevano Artem Malinovskyi, perché acquistato in estate e (profumatamente) pagato. Invece quello dei gol pesanti è diventato il croato, quasi sempre presente in area, autore di due reti di rapina nel corso della sua Europa League. L'1-1 con il City ha dato grande motivazione, il 2-0 contro lo Shakhtar ha di fatto sigillato il passaggio del turno.

L'undici tipo

Qualche possibilità di pescare dalla panchina c'è, anche se probabilmente gennaio porterà degli stravolgimenti per Kjaer, Barrow, Ibanez e forse Arana. Bisognerà capire anche la situazione di Zapata che per ora è indisponibile, mentre Ilicic dovrebbe recuperare senza grossi problemi. Qualcosa sul mercato sarà fatto di sicuro.

(3-4-2-1) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Zapata

Coefficiente di difficoltà - 3/5