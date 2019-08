Speciale Champions - Galatasaray, esperienza al potere e speranza Akgun

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Galatasaray di Fatih Terim vuol tornare protagonista anche in Europa. La presenza dell'Imperatore in panchina è una sorta di garanzia e per provare a fare il salto di qualità europeo il club ha scelto di puntare sull'esperienza e l'usato sicuro, più che sulla gioventù. Il tutto ovviamente integrato da una buonissima qualità degli interpreti, soprattutto titolari.

Il mercato

L'investimento più importante, a livello economico, è quello fatto per Christian Luyindama, difensore congolese arrivato dallo Standard Liegi. Ma il colpo probabilmente è Jean Michael Seri, centrocampista arrivato dal Fulham. Dal Tolosa è arrivato a zero Jimmy Durmaz, stessa formula per Ryan Babel pure lui sbarcato in Turchia dopo l'esperienza ai Cottagers. Quindi Steven Nzonzi, la cui adattabilità è ancora tutta da verificare.

La stella - Sofiane Feghouli

A livello di esperienza e qualità, l'algerino ex West Ham e Valencia può essere l'arma in più della squadra di Terim. Lo scorso anno si è reso protagonista di un'ottima stagione a livello numerico, con 40 presenze, 13 gol e 7 assist. Quest'anno, con una qualità generale della rosa migliorata, la sua esperienza può guidare il resto del gruppo.

La possibile rivelazione - Yunus Akgun

La UEFA lo ha inserito nei migliori giovani nati dal 2000 in poi. Questo basterebbe per descrivere l'attesa e le potenzialità sull'attaccante esterno classe 2000. Lo scorso anno si è affacciato in prima squadra e ha collezionato 22 presenze, 5 reti e 3 assist, numeri che hanno convinto anche la Lazio a seguirlo da vicino. Questa stagione, se riuscirà a trovare continuità nonostante la concorrenza, potrà essere una delle rivelazioni. Del Galatasaray e più in generale della Champions League.

L'undici tipo

L'Imperatore Terim ha organizzato la sua squadra col 4-2-3-1, un modulo che permette di esaltare la velocità e la qualità dei tanti esterni offensivi presenti in rosa. Nel mezzo, oltre al solito intramontabile Selcuk Inan, i compiti di filtro saranno affidati a Nzonzi-Seri, la nuova coppia centrale arrivata in questo mercato. In difesa spazio all'esperienza di Nagatomo e Mariano sulle fasce, mentre al centro due profili interessanti come Marcao e Luyindama sembrano in vantaggio nelle gerarchie.

Oggi giocherebbe così - (4-2-3-1): Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Nzonzi, Seri; Emre Mor, Feghouli, Babel; Diagne