Speciale Champions - Inter, il girone più semplice e quello più complicato

L'urna di Montecarlo è pronta. A partire dalle 18 potremo scoprire, in diretta testuale sulle pagine di TMW , quali saranno i raggruppamenti della prossima Champions League. Fari puntate sulle italiane, ognuna inserita in una fascia diversa: Juventus in prima, Napoli in seconda, Inter in terza e Atalanta in quarta.

Molto, magari non tutto, dipenderà dagli accoppiamenti che scopriremo oggi pomeriggio nel Principato. Quali le speranze, quali le paure? Abbiamo provato a immaginare quali possano essere il girone più favorevole e quello più complicato per le nostre quattro squadre. Spazio all'Inter.

Il girone migliore: in prima fascia, la squadra più abbordabile è sicuramente lo Zenit San Pietroburgo. Lo ha scritto il club russo su Twitter, ci fidiamo. Va da sé che in seconda fascia Conte e i suoi potrebbero augurarsi il Benfica, non lo Shakhtar (per ragioni geopolitiche non può finire nello stesso girone dello Zenit). Chiudiamo con lo Slavia Praga, unica squadra a ricevere nella nostra scheda un coefficiente di difficoltà pari a 1/5.

Il girone peggiore: Liverpool o Manchester City dalla prima fascia. Escludiamo il Barcellona, perché il vero ostacolo diventerebbe la seconda fascia: il Real Madrid è una bomba atomica che vaga nell'urna. Le merengues sono sempre approdate agli ottavi, da quando esiste la Champions League. Dalla quarta fascia, ecco la squadra più odiata di Germania: il RB Lipsia, forza emergente della Bundesliga e non solo.

IL GIRONE PIÙ SEMPLICE

Zenit San Pietroburgo

Benfica

Inter

Slavia Praga