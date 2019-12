Speciale Champions - Juve, CR7 stella offuscata. Sarri eguaglia il record

Un inseguimento che dura da cinque anni. La Champions League, per la Juventus, è diventata un'ossessione nel ciclo d'oro che i bianconeri hanno costruito. La finale di Berlino nel 2015, poi quella di Cardiff nel 2017: entrambe perse. Prima e dopo, due eliminazioni amare e l'anno scorso quella più meritata contro l'Ajax, che ha posto fine all'epopea di Massimiliano Allegri. Salutato il livornese, la Vecchia Signora ha stravolto i suoi piani e puntato sul bel gioco di Maurizio Sarri. Approccio morbido, se vogliamo: l'ex tecnico del Napoli non ha stravolto la squadra, ma sta provando a portare avanti la sua rivoluzione un passo alla volta. In Serie A, per ora, insegue l'Inter

Come è andata nel girone -

In Champions, invece, la Juve di Sarri è andata come soltanto quelle di Lippi e Capello erano riuscite a fare. 16 punti nel raggruppamento: eguagliato il record bianconero, e d'altra parte è difficile fare meglio. I piemontesi si sono qualificati con una giornata d'anticipo, senza affanni, sempre convincenti, quasi sempre vincenti.

La stella - Cristiano Ronaldo

Stella un po' appannata, spesso criticata. Il fenomeno portoghese è arrivato alla corte della famiglia Agnelli per rompere la maledizione della coppa dalle grandi orecchie. Dopo una falsa partenza, l'anno scorso ha provato senza successo a trascinare i suoi. In questa stagione, qualche problema fisico e diverse prestazioni al di sotto delle aspettative. Due gol in sei partite: bottino così così. Ma, si sa, CR7 si scatena nella fase a eliminazione diretta.

La rivelazione - Merih Demiral

La tentazione è quella di fare il nome del turco. Anzitutto, perché in una rosa dall'età media abbastanza alta è complicato trovare alternative. E poi perché, all'esordio nella competizione, il centrale ex Sassuolo ha subito convinto tutti, sfoderando una grandissima prestazione contro il Bayer Leverkusen. Diverse incognite sul futuro, molte su cosa farà col rientro di Chiellini. Per ora, comunque, ha dimostrato di poterci essere.

L'undici tipo -

Dopo aver tentato il 4-3-3, Sarri ha virato verso il 4-3-1-2 per accentrae Dybala o poter schierare Higuain al fianco di Cristiano Ronaldo. La suggestione è quella di vederli in campo tutti e tre: è successo contro le Aspirine per mezz'ora, dal primo minuto è una soluzione che per ora non sembra sostenibile. Incognita a centrocampo: con l'infortunio di Khedira potrebbe rientrare in lista Champions il tedesco Can. Per ora il ruolo di mezzala destra se lo giocano Bentancur e il non troppo convincente Rabiot.

(4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur (Rabiot), Pjanic, Matuidi; Bernardeschi (Ramsey); Dybala (Higuain), Cristiano Ronaldo.

Coefficiente di difficoltà - 5/5