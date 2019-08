Speciale Champions - Liverpool come prima. Con Oxlade più di prima

© foto di Imago/Image Sport

Vittoria in Supercoppa a Istanbul contro il Chelsea, nove gol fatti in Premier League a fronte di tre subiti (in tre partite), il Liverpool è ripartito come una squadra rock dovrebbe fare, perdendo però la Community Shield contro i rivali del Manchester City. Forse non è la squadra da battere sulla carta, ma due finali in due Champions League non possono essere un caso.

Il mercato - Praticamente immobile. Perché Jurgen Klopp ha deciso di confermare in blocco la squadra che ha vinto la Champions. Gli unici due volti in controtendenza rispetto all'anno scorso sono Adrian, arrivato dal West Ham, e Andy Lonergan, terzo portiere. L'unico possibile addio è quello del croato Dejan Lovren, cercato dalla Roma.

La stella - Mohamed Salah - Una scelta difficile perché di grandi nomi, i Reds, sono pieni. Dal portiere, Alisson, al difensore centrale van Dijk. Però l'egiziano è uno dei grandi protagonisti delle ultime due stagioni, tanto da essere uno dei favoriti per il pallone d'Oro. Già tre gol in tre partite quest'anno, ventisette nella passata stagione, quarantaquattro in quella d'esordio.

La possibile rivelazione - Alex Oxlade-Chamberlain Arrivato un anno fa, è rimasto in infermeria fino al termine della stagione, quando non era possibile entrare nel novero dei titolari sin da subito, con la finale di Champions League in ballo. Può però rientrare nelle scelte in questa stagione, rappresentando di fatto un nuovo acquisto.

L'undici tipo

Come prima, più di prima. Il 4-3-3 è il modulo principe, anche per una questione di continuità rispetto allo scorso anno. E poi davanti, tra Salah, Firmino e Mané è pur difficile togliere qualcuno. Questo nonostante ci sia Divock Origi, miglior dodicesimo uomo della scorsa stagione, a scalpitare e segnare. A centrocampo Fabinho è la diga, con Henderson e Milner a portare l'acqua, dietro van Dijk alza il muro anche grazie a Matip e due esteri come Alexander-Arnold e Robertson

Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Firmino, Mané.