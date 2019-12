Speciale Champions - Napoli col Barça, tanto oltre Messi. Fati rivelazione

Fonte: scheda di Ivan Cardia

6 giugno 2015. È questa la data l'ultima volta in cui il Barcellona ha alzato al cielo la Champions League, prima del dominio dei Blancos e del trionfo del Liverpool di Jurgen Klopp. Questa era attesa come l'edizione del rilancio da parte dei blaugrana in campo europeo, dopo 4 anni di delusioni ed eliminazioni premature. In squadra, d'altra parte, c'è il sei volte Pallone d'Oro e in estate non è tornato Neymar, ma è tornato un campione assoluto come Antoine Griezmann, oltre al centrocampista totale del futuro, Frenkie De Jong. Fin qui, tutto bene.

Come è andata nel girone -

Zero sconfitte, primo posto nel girone, passerella finale a San Siro: un percorso netto, in un girone complicato, con avversari come Borussia Dortmund e Inter. L'unica incertezza? Lo 0-0 casalingo contro lo Slavia Praga, che però ha fatto punti anche a Milano e messo in difficoltà pure i gialloneri. Quando il gioco si fa duro, però, i culés non fanno sconti a nessuno, soprattutto nei big match. Anche senza il calcio spettacolo che tutti si aspettano: "solo" 9 gol segnati. Tra le prime classificate, soltanto il Valencia ha segnato così poco.

La stella - Lionel Messi

Molto semplicemente, la stella nell'universo delle stelle. Ci perdoneranno gli altri super campioni blaugrana, ma la Pulce resta un gradino sopra a tutti gli altri. Lo dice la storia, lo conferma il talento, lo certificano i numeri stratosferici del 10 di Rosario. Pur circondato da un ampio scetticismo, il sesto riconoscimento conferitogli da France Football certifica il suo 2019 straordinario. Due gol e tre assist nelle cinque gare giocate nel girone: si può fare meglio.

La rivelazione - Ansu Fati

Tutti aspettavano Aleña, invece è arrivato il giovane originario della Guinea-Bissau. Classe 2002, ha rubato la scena nonostante il centrocampista non abbia certo fatto male. Consacrazione alla Scala del calcio: 5 minuti che gli sono stati sufficienti per diventare il più giovane di sempre a segnare un gol in Champions League. Una competizione in cui era partito da titolare, al Signal Iduna Park, nel tridente con Suarez e Griezmann. Poi qualche problema e ovviamente la tenera età. Ma l'esterno offensivo ha tutto il tempo per diventare grande, in tutti i sensi. E le qualità non gli mancano di certo.

L'undici tipo -

Dopo la tendenza al 4-4-2 dell'anno scorso, con l'arrivo del Petit Diable, Valverde è passato in pianta stabile al 4-3-3, marchio di fabbrica della tradizione e della filosofia del club catalano. Poi, certo, le situazioni di gioco possono portare a piccoli aggiustamenti in corso d'opera. Fin qui, però, l'unica eccezione è stata la gara contro l'Inter: un inedito 3-5-2, che fa storia a sé per i tantissimi giovani in campo, ma che può anche essere una soluzione alternativa per il futuro. Tornando al modello base, pochi dubbi sugli interpreti. Da evidenziare, però, come Rakitic abbia trovato uno spazio maggiore nelle ultime uscite. Stesso discorso per Junior Firpo, visti i problemi fisici di Jordi Alba.

(4-3-3): Ter-Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba (Junior Firpo); Arthur (Rakitic), Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann

Coefficiente di difficoltà - 5/5