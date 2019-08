Speciale Champions - Napoli, il girone più semplice e quello più ostico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'urna di Montecarlo è pronta. A partire dalle 18 potremo scoprire, in diretta testuale sulle pagine di TMW , quali saranno i raggruppamenti della prossima Champions League. Fari puntate sulle italiane, ognuna inserita in una fascia diversa: Juventus in prima, Napoli in seconda, Inter in terza e Atalanta in quarta.

Molto, magari non tutto, dipenderà dagli accoppiamenti che scopriremo oggi pomeriggio nel Principato. Quali le speranze, quali le paure? Abbiamo provato a immaginare quali possano essere il girone più favorevole e quello più complicato per le nostre quattro squadre. Tocca al Napoli.

Il girone migliore: in prima fascia, la squadra più abbordabile è sicuramente lo Zenit San Pietroburgo. Lo ha scritto il club russo su Twitter, ci fidiamo. Pochi dubbi sulla terza fascia: Club Bruges e Dinamo Zagabria sono più o meno equivalenti, ma in Belgio l'aspetto ambientale è decisamente più soft. Chiudiamo con lo Slavia Praga, unica squadra a ricevere nella nostra scheda un coefficiente di difficoltà pari a 1/5.

Il girone peggiore: triello per quanto riguarda le teste di serie. Oggettivamente, non riusciamo a dire quale sarebbe più tosta come avversaria tra Liverpool, Manchester City e Barcellona (specie col ritorno di Neymar). In terza fascia le principali insidie possono arrivare da Bayer Leverkusen e Lione: inseriamo il club francese, così dalla quarta fascia Ancelotti e i suoi potrebbero ricevere "in dono" il RB Lipsia, nettamente la più pericolosa. Un girone che non auguriamo al Napoli, per quanto gli azzurri abbiano dimostrato di poter dare filo da torcere a chiunque, anche a livello europeo.

IL GIRONE PIÙ SEMPLICE

Zenit San Pietroburgo

Napoli

Club Bruges

Slavia Praga