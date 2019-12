Speciale Champions - PSG, colpisce la difesa. Icardi macchina da gol

Tuchel è rimasto, il colpo di coda sul mercato è stato Mauro Icardi. Il Paris Saint-Germain ha cambiato strategia, domina la Ligue 1 e insegue il successo in Champions League che consacrerebbe gli anni d'oro che stanno vivendo i tifosi al Parco dei Principi.

Come è andata nel girone -

Bene, bene. La qualificazione non era in dubbio, considerati i due club materasso (Bruges e Galatasaray). Il primo posto, però, non era affatto scontato: il PSG l'ha conquistato battendo il Real Madrid a Parigi e poi trovando il pareggio al Bernabeu. 16 punti e 17 gol fatti, il dato impressionante è però quello relativo alla difesa: sono appena due i gol al passivo, peraltro entrambi incassati contro il Real. In cinque partite su sei, i francesi non hanno conceso alcun gol agli avversari.

La stella - Kylian Mbappé

Neymar, probabilmente, è al momento dietro anche allo stesso Icardi nel gradimento dei tifosi. Il fenomeno francese, invece, è saldo al primo posto: cinque gol e quattro assist in cinque gare di Champions, per questo ragazzo del 1998 che sembra già un veterano. Come era lecito attendersi, il PSG è aggrappato alle sue giocate, dipende dall'estro e della fisicità di un talento raro come un diamante, che brilla sopra tutto e tutti.

La rivelazione - Mauro Icardi

Scegliamo proprio l'ex interista. Dopo la separazione burrascosa dai nerazzurri, con una concorrenza a cinque stelle, non era affatto detto che l'argentino potesse inserirsi così bene in un gruppo di campioni. Invece, segna con una regolarità impressionante, soprattutto in Champions, una competizione fino a due stagioni fa a lui sconosciuta. 5 gol su 6, ha scalzato Cavani e questo la dice lunga.

L'undici tipo -

Tuchel ha un sacco di problemi. Di quelli che qualsiasi allenatore vorrebbe avere. In fin dei conti, gli basta scegliere un portiere, Mbappé e altri nove per mandare in campo una squadra che potrebbe asfaltare chiunque. La sorpresa è Gueye, che è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare col passare dei minuti a dispetto di giocatori ben più quotati. Incognita Di Maria-Neymar: il brasiliano ha saltato diverse partite per infortunio e finora l'argentino ha giocato quasi sempre in attacco. Col ritorno di O Ney, il Fideo potrebbe arretrare nuovamente il suo raggio d'azione.

(4-3-3): Navas; Meunier, Thiago Silva, Diallo (Kimpembe), Bernat; Verratti, Marquinhos, Gueye (Draxler); Di Maria (Neymar), Icardi, Mbappé.

Coefficiente di difficoltà - 5/5