Speciale Champions - Tottenham, da Pochettino a Mourinho. E 7 gol

Dalla finale dell'anno scorso all'esonero. Mauricio Pochettino è l'uomo che più ha stupito sia nella stagione appena passata che in quella odierna, considerato che aveva chiesto a gran voce di essere liberato dal presidente Levy, salvo poi rimanere quasi incatenato al portone. Da lì in poi le cose non sono andate benissimo in Premier League, tanto da costringere il numero uno a salutare chi, pochi mesi prima, lo aveva portato a giocarsi una finale (la prima) di Champions League.

Come è andata nel girone - Un solo grande sussulto, peccato fosse negativo. Perché dopo il pari contro l'Olympiacos - ad Atene - è arrivato il 2-7 casalingo contro il Bayern Monaco, la firma in calce della crisi. Da lì in poi sono arrivate tre vittorie, ma oramai il rapporto fra le parti era compromesso. Non che il girone fosse molto complicato, ma i sette gol subiti dai tedeschi hanno influenzato anche l'andamento in campionato. E non certo positivamente. Nove gol tra andata e ritorno contro la Stella Rossa Belgrado, quattro all'Olympiacos con Mou in panchina: lo 0-2 iniziale rischiava di essere un bel problema verso la qualificazione.

La stella - Harry Kane

L'uragano Spurs è considerato una sorta di divinità dalle parti di High Road, o White Hart Lane se preferite. Lo scorso anno fu frenato da problemi fisici di un certo livello, mentre in questa edizione della Champions League ha ricominciato a segnare a raffica, con sei gol in cinque partite. Sulle sue spalle c'è l'attacco degli Spurs.

La rivelazione - Tanguy Ndombele

Rispetto all'anno passato è certamente il francese l'uomo in più, oramai un faro del centrocampo del Tottenham. Passi da Vieira, grande forza fisica e una tecnica che si sta sgrezzando, ha trovato continuità pur entrando in un meccanismo già collaudato, nonostante l'inizio decisamente in salita per Pochettino.

L'undici tipo

Nessuna grossa differenza dal passaggio di Mauricio Pochettino al nuovo calcio di José Mourinho. Rimane la linea di trequartisti anche se Eriksen è sempre più chiaccherato in orbita mercato, mentre l'infortunio di Lloris toglie di mezzo uno dei portieri più affidabili del panorama continentale.

(4-2-3-1): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sanchez, Rose; Dier, Ndombele; Alli, Eriksen, Son; Kane

Coefficiente di difficoltà - 4/5