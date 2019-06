Speciale Copa America - Le stelle: il campione del Brasile gioca in porta

Fischio d'inizio stanotte alle 2.30 con Brasile-Bolivia. Tutte le gare in esclusiva su DAZN.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Messi senza Neymar. La Copa América 2019 sarà l'ennesima grande occasione di Lionel Messi di dimostrare che può essere grande, anzi grandissimo, anche con la maglia del Barcellona. Secondo al mondiale 2014, secondo in addirittura tre occasioni nella massima rassegna sudamericana. A 32 anni, la Pulce ha forse l'ultima opportunità di alzare il trofeo con l'Albiceleste. E sarà privo della sua nemesi più naturale in ambito continentale: dalle stelle dobbiamo depennare infatti Neymar, fermato da un infortunio a un passo dal via.

Il campione del Brasile gioca in porta. Cosa più unica che rara. Se la Copa América sarà Brasile contro Argentina, o almeno è tale nell'immaginario collettivo europeo (anche se il Brasile non la vince dal 2007 e l'Argentina addirittura dal '93), la sfida tra le due superpotenze calcistiche metterà di fronte a Messi il portiere Alisson. Non potrebbe essere altrimenti: campione d'Europa con il Liverpool, l'ex Roma sarebbe stato la stella del Brasile anche con Neymar. Senza la "concorrenza" dell'attaccante del PSG, la vetrina è tutta sua.

Messi, Neymar, Suarez? L'uruguaiano del Barcellona, spalla dell'uno e non più dell'altro in blaugrana, è l'uomo in più della squadra allenata da Óscar Washington Tabárez. La stella dell'Uruguay, e non soltanto, è il campione meno mediatico, anche perché più antipatico, nelle stelle della Copa América. L'ha vinta nel 2011, viene dalla stagione meno prolifica a livello personale nella sua vita da giocatore del Barça e forse ha tenuto qualche cartuccia per la competizione sudamericana.

Cile permettendo: nelle quote, la Roja parte sempre dietro Brasile, Argentina e Uruguay. Poi però il Cile vince e le altre stanno a guardare. La stella, da queste parti, è Arturo Vidal, anche lui del Barcellona come Messi e Suarez, anche lui meno celebrato e celebrabile a livello mediatico, ma campione a tutto tondo. Si gioca con James Rodriguez il ruolo di campione outsider: il fantasista della Colombia è inseguito dal Napoli sul mercato, ma nel frattempo punta a rubare un posto al sole del Brasile.

E poi ci sono gli altri. Stelle dei rispettivi Paesi, magari non dell'intero continente: il Paraguay punta ancora su Oscar Cardozo, la Bolivia su Marcelo Moreno che insegue il record di gol di Botero. Il Venezuela ha il General Rincon e il Perù l'uomo che finalmente ci sarà, Paolo Guerrero; l'Ecuador ha un campione in fascia, Antonio Valencia. Ci sono anche il Qatar di Hassan Al Haidos e il Giappone di Shinji Okazaki. Una parata di stelle variopinta, all'inseguimento del trono di miglior giocatore del Sudamerica.