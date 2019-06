Speciale Copa America - Messi e la sua ultima occasione. In Brasile

Fischio d'inizio stanotte alle 2.30 con Brasile-Bolivia. Tutte le gare in esclusiva su DAZN.

© foto di Imago/Image Sport

Primo col Barcellona, eterno secondo con l'Argentina. Lionel Messi, da tre lustri, divide con Cristiano Ronaldo la critica calcistica e spartisce col portoghese il trono di miglior giocatore del Terzo Millennio. La bacheca della Pulce di Rosario, però, brilla soprattutto per gioia personale e affermazioni blaugrana. Di titoli con l'Argentina, a parte l'Olimpiadi del 2008, neanche l'ombra. Solo tante finali perse: una ai Mondiali, nel 2014; tre in Copa América, in lungo e in largo per il grande continente oltre l'Atlantico.

A 32 anni, Messi si giocherà quella che potrebbe essere la sua ultima occasione. Di vincere con l'Albiceleste, di dimostrare ai suoi connazionali che non è grande soltanto quando gioca in Catalogna. Non sappiamo se sarà davvero l'ultima chance: nel 2022, mondiali Qatar, Messi avrà 35 anni. Potrebbe anche riprovarci, ma da un po' di tempo, dopo qualsiasi grande torneo, è circolata la voce che sia pronto a lasciare la maglia dell'Argentina, logorato dal peso di un ruolo da leader che non riesce a rispettare appieno. E così la Copa América numero 46, che proprio lui aprirà contro la Colombia, rappresenta realisticamente l'ultima spiaggia. Un trofeo che manca dal '93. Nel Paese in cui la vittoria avrebbe un sapore ancora più speciale, quel Brasile in cui già nel 2014 Messi e i suoi andarono a un soffio dal trionfo iridato. Messi, decime qué se siente.