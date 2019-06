Speciale Copa America - Quanta Italia: una formazione made in Serie A

Fischio d'inizio stanotte alle 2.30 con Brasile-Bolivia. Tutte le gare in esclusiva su DAZN.

22 "italiani". La Serie A sarà uno dei campionati più rappresentati nella prossima Copa América, 46^ edizione della competizione, al via in Brasile. Tanti giocatori, da poter stilare un undici interamente "italiano" di giocatori che scenderanno in campo con la maglia della rispettiva nazionale. Più panchina.

In porta va David Ospina, che con tutta probabilità sarà riscattato dal Napoli in vista della prossima stagione. Difesa a tre: quasi tutta interista. A Diego Godin e Miranda fa compagnia German Pezzella. Le fasce del centrocampo a cinque vanno alla Juve. A destra Cuadrado, a sinistra Alex Sandro. Nel mezzo, qualità e quantità: i brasiliani Allan e Paquetà, coordinati da un altro juventino come Rodrigo Bentancur. Coppia d'attacco tra forza e tecnica. Paulo Dybala cerca la consacrazione con l'Argentina. Avrebbe più facilità a trovarla, con Duvan Zapata al suo fianco?

La formazione "italiana" della Copa America (3-5-2): Ospina; Miranda, Godin, Pezzella; Cuadrado, Allan, Bentancur, Paquetá, Alex Sandro; Dybala, Duvan Zapata.

Panchina: Caceres, Cristian Zapata, Laxalt, Rincon, Vecino, Pulgar, De Paul, Lautaro, Luis Muriel, Sanabria, Santander