Speciale Europei. C'è del talento in Danimarca: Eriksen la stella di Hjulmand

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Correva l’anno 1992. La Danimarca agli Europei non doveva neanche andarci e invece li vinse, sorprendendo il Vecchio Continente. Da allora, una serie di piccole e gradi delusioni: la nazionale, oggi guidata da Kasper Hjulmand (arrivato ad agosto 2020), non è riuscita non soltanto a ripetersi, ma neanche a convincere. Il girone di qualificazione (sotto la guida di Age Hareide) non era impossibile e la selezione di Copenaghen l’ha concluso al secondo posto dietro la Svizzera. È una potenziale mina vagante della competizione: impressiona soprattuto la batteria offensiva.

La stella - Christian Eriksen (Inter)

Non ditelo ad Antonio Conte. Ma in Danimarca non hanno dubbi: l’ex Tottenham è il fulcro del gioco della nazionale. Il deludente (sinora) passaggio all’Inter non ha scalfito queste certezze e all’Europeo il buon Eriksen potrebbe presentarsi magari con un’altra maglia addosso. Ma per nazionale sarà sempre e solo il numero 10 da cui aspettarsi la giocata decisiva.

L'uomo mercato - Kasper Dolberg (Nizza)

Ha perso un po’ di tempo, ora lo sta recuperando. All’Ajax sembrava un futuro fuoriclasse, poi non è andato tutto per il verso giusto. In Francia ha ricominciato a giocare e segnare, pur senza strafare. In un attacco che vanta anche Poulsen e Braithwaite, può mettersi in bella mostra.

La possibile rivelazione - Mikkel Damsgaard (Sampdoria)

In Italia sta impressionando. In nazionale finora non ha trovato tantissimo spazio, ma può essere la sorpresa se alla Samp la sua esperienza proseguirà in maniera altrettanto positivo. Esterno d’attacco di fisico, atletismo e qualità, una bella alternativa. Metterà il ct davanti a un dubbio amletico.

L’undici tipo (4-2-3-1) - Schmeichel; Wass, Christensen, Kjaer, Skov; Delaney, Hojbierg; Poulsen, Eriksen, Braithwaite; Dolberg.