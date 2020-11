Speciale Europei. Croazia, molti vicecampioni hanno salutato. Ultimo ballo per Modric

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

I vicecampioni del mondo vogliono confermarsi a livello continentale. Tre anni dopo, sarà ben più complicato considerando come la selezione di Dalic fosse già a Russia 2018 quasi all'ultimo treno: e infatti non ci sarà più Rakitic, così come hanno salutato Mandzukic, Subasic, Corluka. Mentre Modric, consacratosi dopo la rassegna iridata Pallone d'Oro, avrà quasi 36 anni. Girone di qualificazione vinto agevolmente, anche se non era certamente troppo complicato. Un solo passo falso, a marzo 2019 contro l'Ungheria di Marco Rossi. Poi cammino in discesa grazie alle reti di Bruno Petkovic e il contribiuto di Perisic e Vlasic. Come nel 2018 al timone Zlatko Dalic.

La stella - Luka Modric (Real Madrid)

Il pallone d'oro del 2018 è pronto all'ultimo grande ballo internazionale. In un calcio che ha dimostrato di dare sempre più spazio ai giocatori agée, purché dotati di classe superiore, il centrocampista del Real Madrid può ancora fare la differenza.

L'uomo mercato - Josip Brekalo (Wolfsburg)

Dalle parti di Wolfsburg ci sanno fare con gli slavi, basti pensare a Dzeko e Mandzukic. In estate sul giocatore c'era il Napoli e anche l'Atalanta. In Germania da 4 anni, l'esterno offensivo 22enne può giocare sia a destra che a sinistra e contenderà il posto a Rebic e Perisic. Gli Europei possono essere la grande vetrina.

La possibile rivelazione - Nikola Vlasic (CSKA Mosca)

23 anni, trequartista, ha già avuto modo di confrontarsi in competizioni internazionali con la CSKA Mosca ed è entrato recentemente nel giro della nazionale maggiore, peraltro facendo benissimo. Già 4 reti in 14 partite ed Euro 2020 sarà per lui il primo grande torneo con la Nazionale. Per età e talento è da tenere d'occhio. L'Everton non ci ha creduto, in Russia si è rilanciato e potrebbe garantirsi una seconda chance nel grande palcoscenico del Vecchio Continente.

L'undici tipo (4-2-3-1) - Livakovic; Uremovic, Lovren, Caleta-Car, Barisic; Modric, Brozovic; Rebic, Vlasic, Perisic; Kramaric. All. Zlatko Dalic.