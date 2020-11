Speciale Europei. Francia, obiettivo doppietta. Come vent'anni fa

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

La squadra campione del mondo, la squadra più forte al mondo. Che ha la possibilità di replicare quanto fatto nel periodo 1998-2000 con la doppietta Mondiali-Europei. La qualità della rosa induce all'ottimismo anche perché nessun altro può permettersi di lasciare a casa così tanti giocatori di livello come Didier Deschamps. Un nome su tutti, Karim Benzema. Didì preferisce alla Formula Uno del Real Madrid il go-kart Giroud (cit.) che diranno che non segna, cosa smentita dai fatti perché è il miglior marcatore del suo girone di qualificazione (6 gol). Ed è funzionale alla squadra. Raggruppamento chiuso da prima in classifica, senza però dominare. Appena due punti sopra la Turchia, che ha superato i transalpini a Konya per 2-0. La concorrenza però era poca roba: Islanda, Albania, Andorra, Moldova. La fase finale la metterà di fronte a Portogallo e Germania da subito: tutt'altra storia. E l'Ungheria che sarà il classico vaso di coccio in un gruppo di vasi di ferro, ma gioca pur sempre in casa.

La stella - Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Destinato a fare incetta di Palloni d'Oro, a soli 22 anni ha già un Mondiale da protagonista e ora punta a concedere il bis con gli Europei. In tre anni ha già 38 presenze e 16 reti all'attivo. Il record di Henry è di 51 ed è facilmente attaccabile. È lui l'alfiere della Francia dei grandi talenti del presente e per molti anni.

L'uomo mercato - Paul Pogba (Manchester United)

Parto, resto, parto, resto. Da diverse sessioni di mercato Pogba è oggetto di una vera e propria telenovela di mercato. La pandemia ha stoppato ogni discorso relativo a un suo trasferimento (Real? Juventus?), nel frattempo è stato attivato il rinnovo per un'ulteriore stagione, ossia fino al 2022. Questo non vuol dire che resterà a fine stagione, anzi. Darà la possibilità al Manchester United di monetizzare una sua cessione. Sperando che il suo Europeo sia all'altezza dello strepitoso Mondiale disputato.

La possibile rivelazione - Marcus Thuram (Borussia Monchengladbach)

Mercoledì sera ha avviato ufficialmente la seconda generazione di Thuram a vestire la maglia dei bleus. Papà Lilian per la selezione non è un giocatore qualsiasi: è campione del mondo, d'Europa e il giocatore con più presenze (142). In Germania sta facendo grandi cose, Deschamps non ha potuto ignorarlo. Inizio non dei migliori (clamoroso ko con la Finlandia) ma che lascia il tempo che trova. Ha sette mesi per dimostrare di poter farsi spazio in una concorrenza spietata.

L'undici tipo - Lloris; Pavard, Lenglet, Varane, Mendy; Rabiot, Kanté, Pogba; Griezmann; Giroud, Mbappé.