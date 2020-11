Speciale Europei. Germania, tanta abbondanza per far dimenticare il flop di Russia

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

La Germania non è abituata alle figuracce, figurarsi farne due di seguito. Dopo l'onta dell'eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali, Joachim Low ci mette la faccia riprovandoci in questi Europei che almeno nella fase a gironi sono ancora più complicati. A maggior ragione vedendo il raggruppamento in cui la Mannschaft è capitata: Francia e Portogallo le avversarie, più l'Ungheria che è meglio non sottovalutare. Dall'altra parte l'abbondanza di qualità a disposizione è impressionante, tanto che molti dovranno accomodarsi in panchina. Girone di qualificazione vinto davanti all'Olanda, con sette vittorie e una sconfitta. E con un impressionante bottino di 30 reti segnate. Gnabry ha fatto la parte del leone, con 8 reti.

La stella - Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

È davvero difficile scegliere chi potesse essere il portabandiera: Neuer, Havertz, Sané, Werner, Gnabry sono dei veri campioni. Ma nessuno è al 100% titolare come lo è Joshua Kimmich. Perché trovare tanta qualità indipendentemente dal ruolo che ricopre è difficile da trovare, per non dire che il suo è un caso unico. Come terzino destro sarebbe probabilmente fra i migliori tre, ma a centrocampo è ugualmente devastante. Euro 2016 fu la vetrina che ce lo ha fatto conoscere, arriva a Euro 2020 da campione consacrato

L'uomo mercato - Matthias Ginter (Borussia Monchengladbach)

Una Nazionale, quella tedesca, che fa affidamento su giocatori che militano già nelle migliori squadre del mondo. Ergo, incedibili o quasi. Scegliamo Ginter perché a 26 anni (27 quando si giocherà il torneo) avrà probabilmente l'ultima possibilità per andare a giocare in un club di prima fascia. Centrale di difesa che può anche essere impiegato a destra e in mediana. Stazza imponente, scadenza di contratto nel 2022 che porta a renderlo ancor più interessante.

La possibile rivelazione - Luca Waldschmidt (Benfica)

Si gioca la palma di sorpresa con Robin Gosens, che può prendere il volo se prosegue come l'anno scorso all'Atalanta. Vi proponiamo un nome meno noto al calcio italiano, che ha scelto di lasciare la Bundesliga per il campionato portoghese, ma che si candida a valida alternativa del titolare Timo Werner. Col Benfica ha già segnato 4 reti in 7 partite di campionato e anche in Nazionale, recentemente, ha deciso l'amichevole contro la Repubblica Ceca. Può agire come prima punta, meglio come seconda. In una squadra fortissima ma che ha pochi attaccanti vri e propri l'ex Friburgo è da tenere d'occhio.

L'undici tipo - Neuer; Sule, Ginter, Rudiger; Klostermann, Kimmich, Kroos, Schulz; Draxler, Goretzka; Werner.