Speciale Europei. Hamsik la certezza della Slovacchia, sarà l'estate del mercato per Skriniar

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

La Slovacchia stacca il pass per l'Europeo dopo una gara, quella di Belfast contro l'Irlanda del Nord, che sembrava a un passo dallo sfumare. L'errore di Skriniar poteva costare caro ma a decidere la sfida il gol al 110' di Duris. E' la seconda volta agli Europei per la Slovacchia che nel 2016 arrivò addirittura a passare il turno e agli ottavi di finale, poi eliminata dalla Germania. Questa, però, sembra ancora quella generazione, che non è riuscita nel salto di qualità definitivo, e il ricambio all'orizzonte al momento sembra non esser previsto.

La stella - Marek Hamsik (Dalian Professional)

L'immarcescibile Marek Hamsik, che ha ogni qualsivoglia record di presenze e numeri con la Slovacchia. Il simbolo con la cresta di un paese che forse calcisticamente non ha fatto il salto atteso e sperato e che allora deve sempre aggrapparsi ai soliti capisaldi. Hamsik è andato in finir di carriera in Cina, tra milioni ed esperienza di vita. Ora ha solo trentatre anni ma quelli d'oro sembrano alle spalle. C'è sempre un Europeo davanti, però, per il canto del cigno, a cresta alta.

L'uomo mercato - Milan Skriniar (Inter)

Di fatto la stella, di fatto pure l'uomo mercato. Perché già in estate avrebbe potuto salutare l'Inter di Antonio Conte. Con la difesa a tre sembra meno a suo agio e il fatto che non sia un titolare fisso, che non sia considerato un inamovibile della formazione nerazzurra è indicativo. Valore assoluto: altissimo. Prezzo: non certo da saldo. L'Europeo può farlo tornare in vetrina, la sensazione è che dopo questa stagione sarà addio all'Inter.

La possibile rivelazione - Tomas Suslov (Groningen)

Il Groningen lo ha preso dal Tatra e pian piano si sta affacciando in prima squadra. Deve sempre esordire coi big della Slovacchia ma lo sta già facendo in Eredivisie. A Bratislava e dintorni i giocatori dal talento puro come lui non fioccano: non è Hlozek dei vicini cechi, ma c'è la consapevolezza che potrebbe essere un'arma in più per il futuro ma anche per il presente. E che, se convocato per l'Europeo, potrebbe dare quel brio e quella gioventù che manca alla nazionale slovacca.

L'undici tipo - Dúbravka; Hubočan, Skrtel, Skriniar, Pekarik; Lobotka, Hamsik, Kucka; Rusnak, Duda, Bozenik. All.