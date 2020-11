Speciale Europei. Il Galles ci riprova, oltre Bale e Ramsey: ora c’è una squadra

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Buona la prima, eccome. All’esordio assoluto negli Europei, nel 2016 il piccolo Galles ha centrato le semifinali. Il segno dei tempi che cambiano, e del calcio che diventa globalizzato e competitivo. Ora, la squadra allenata da Ryan Giggs vuole dimostrare che non è stato un caso. Proprio il tecnico, però, è al centro di uno scandalo e c’è da capire quale sarà il suo futuro. Finora, tutto bene: inserito nel girone della Croazia, la nazionale britannica se l’è cavata con un buon secondo posto sopra Slovacchia e Ungheria, poi entrambe qualificate grazie ai playoff. Di sicuro, rispetto a quattro anni fa, il movimento ha continuato a crescere: ora, complice la presenza di altre stelle (Davies gioca nel Tottenham, per dirne uno), il Galles dà l’idea di essere una squadra e non solo nove giocatori più due campioni.

La stella - Gareth Bale (Tottenham)

Potevano esservi dubbi? A Madrid si era appassionato soprattutto al golf, ma in nazionale il classe ’89 non ha mai fatto mancare il suo apporto. Il ritorno al Tottenham, finora, non è stato entusiasmante, ma sta smaltendo i postumi di un infortunio e togliendo la polvere accumulata al Bernabeu. Per l’Europeo è pronto a farsi nuovamente trascinatore.

L'uomo mercato - Ethan Ampadu (Chelsea)

È in prestito allo Sheffield, anche su consiglio di Giggs, ma è di proprietà del Chelsea. A Stamford Bridge, finora, non ha avuto grandissime occasioni: classe 2000, se al rientro ne avrà resterà, altrimenti diventerà pezzo pregiato. In estate ci ha provato anche il Siviglia.

La possibile rivelazione - Neco Williams (Liverpool)

Ancora più giovane. Terzino che può giocare anche più avanti, dal buon fisico. A qualcuno ricorda Bale? Vedremo, di sicuro gioca col piede opposto. E ha incassato i complimenti pubblici di un certo Jurgen Klopp. Classe 2001, non partirà titolare ma può essere una risorsa non da poco.

L’undici tipo (4-2-3-1) - Hennessey; Roberts, Ampadu, Lockyer, Davies; Morrell, Smith; Bale, Ramsey, James; Moore.