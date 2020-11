Speciale Europei. L’esperienza della madre Russia, potenziale mina vagante per tutti

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Occhio alla Russia. I quarti di finale ai mondiali 2018 sono un’avvisaglia: il gruppo guidato dal ct Stanislav Cercesov si è messo alle spalle qualche anno di difficoltà ed è pronto per un appuntamento importante. La nazionale di Mosca è una delle più esperte (età media 27 anni) tra quelle che vedremo impegnate in estate, con calciatori che da anni giocano in club europei di prima fascia. Soltanto la presenza del Belgio le ha impedito di spadroneggiare in un girone, va detto, decisamente semplice.

La stella - Aleksey Miranchuk (Atalanta)

In Italia si sta iniziando a far conoscere, in Russia è già considerato un fuoriclasse. Lui e suo fratello gemello Anton sono due tra i più talentuosi giocatori della nazionale. Molto dipenderà da come arriverà alla kermesse, ma la sensazione è che si stia facendo largo anche nelle gerarchie di Gasp.

L'uomo mercato - Fedor Chalov (CSKA Mosca)

C’è da capire se il centravanti titolare sarà lui o meno: sulla carta lo è Dzyuba, che peraltro è anche il capitano della Nazionale. Le ultime vicende consigliano prudenza nella scelta. Classe ’98, è un giocatore molto diverso dal suo capitano (e con 17 centimetri in meno in altezza), gioca nel CSKA Mosca ed è seguito da tempo da mezza Premier League. Piaceva anche alla Lazio.

La possibile rivelazione - Ivan Oblyakov (CSKA Mosca)

Un altro della piccola truppa che il CSKA regala alla propria nazionale. Anche lui nato nel 1998, è un centrocampista polivalente: può giocare sia in mediana, a due o a tre, che da trequartista. Mancino di piede, ha un discreto fisico e una buona velocità: deve ancora trovare la sua dimensione ed è capire se alla fine Cercesov, che l’ha fatto esordire di recente, deciderà di portarlo o meno agli Europei. In caso di risposta positiva, dirà la sua.

L’undici tipo (4-2-3-1) - Shunin; Mario Fernandes, Semenov, Dzhikiya, Karavaev; Zobnin, Odzoev; Ionov, Miranchuk, Zhirkov; Dzyuba.