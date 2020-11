Speciale Europei. L’eterno incompiuto Belgio è pronto a vincere: De Bruyne detta la linea

vedi letture

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Bello e incompiuto. Il Belgio vuole togliersi di dosso questa eterna etichetta: il terzo posto al mondiale 2018 è stata la certificazione di una crescita costante. Manca il successo europeo per i Diavoli Rossi, che hanno letteralmente dominato il girone di qualificazione: 10 vittorie su 10, miglior attacco e miglior difesa in assoluto. Il passo da eterna incompiuta a squadra campione è breve?

La stella - Kevin De Bruyne (Manchester City)

Per molti, il miglior centrocampista del pianeta. Visione e gol, non ha bisogno di presentazioni. Bello e incompiuto anche lui a inizio carriera, al Manchester City si è definitivamente consacrato. Fuoriclasse assoluto, come per molti compagni è arrivato il momento: ha 29 anni, o vince ora o le occasioni non saranno infinite.

L'uomo mercato - Youri Tielemans (Leicester City)

In una nazionale ricchissima di talento, è difficile trovare qualcuno che non giochi già in una big. Le Foxes lo sono, e infatti hanno sborsato 45 milioni di euro per lui, ma la sensazione è che per il centrocampista classe ’97 possano comunque essere una squadra di passaggio. E che il salto verso una grandissima sia solo questione di tempo.

La possibile rivelazione - Jeremy Doku (Rennes)

Diciott’anni, veloce come il vento, in Francia fa impazzire le difese avversarie. Martinez l’ha fatto esordire appena maggiorenne, ma non è detto che lo porterà agli Europei: nel caso, dovrà comunque sgomitare con gente come Carrasco. Ma ha la stoffa per farsi valere.

L’undici tipo (3-4-3) - Courtois; Denayer, Alderweireld, Boyata; Meunier, Witsel, De Bruyne, T. Hazard; Mertens, Lukaku, E. Hazard.