Speciale Europei. La giovane Italia di Mancini è diventata grande: è tra le favorite

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Dieci vittorie in dieci partite nel girone bastano a presentarsi da favorita? Forse no, ma già nell’estate 2020 l’Italia era considerata una delle formazioni più quotate. Un anno in più darà a Roberto Mancini e ai suoi ragazzi la possibilità di crescere ancora. Pochi, praticamente nulli, gli inciampi nel percorso del Mancio da ct azzurro: forse manca il campione assoluto, soprattutto in attacco, ma gli azzurri possono dire la loro.

La stella - Gianluigi Donnarumma (Milan)

Il campione è in porta. Perché, se è vero che di giocatori forti a livello internazionale l’Italia ne ha (basti pensare a Bonucci e Chiellini), tra i pali c’è un fenomeno che forse troppo spesso sottovalutiamo. Classe ’99, da cinque anni titolare nel Milan, Gigio è un punto di riferimento nonostante la giovanissima età.

L'uomo mercato - Manuel Locatelli (Sassuolo)

Lo è già stato, lo sarà ancora di più. In Italia piace tantissimo alla Juventus, che sinora non ha affondato. Dovesse arrivare all’Europeo ancora neroverde (cosa più che probabile, date le abitudini del Sassuolo a gennaio) potrebbe sfruttare una clamorosa vetrina internazionale. Era considerato quasi un predestinato, ha avuto delle difficoltà e le ha superate. Ora fa il regista e l’interno, difende e spinge. È un pezzo pregiato, pochi dubbi.

La possibile rivelazione - Moise Kean (PSG)

Non è detto che ci sarà. Però a Parigi adesso sta giocando e anche segnando. Dovesse chiudere in maniera positiva la stagione, sarebbe davvero possibile ignorare l’attaccante di una grandissima europea? È una domanda complicata, perché le gerarchie sembrano già scritte. Ma, se riuscisse a consacrarsi oltralpe, potrebbe essere l’arma a sorpresa di Mancini, anche agli Europei.

Undici tipo (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.