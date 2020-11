Speciale Europei. La prima volta della Finlandia, con Pukki e il suo erede

vedi letture

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Ecco una nuova cenerentola. Per la nazionale scandinava meno famosa, il prossimo Europeo sarà la prima occasione per mettersi in mostra in un palcoscenico così importante. Quello che inizierà a giugno sarà infatti il primo Europeo nella storia della Finlandia, un premio che arriva al termine di un sorprendente girone di qualificazione chiuso al secondo posto: nel raggruppamento in cui l'Italia ha vinto tutte le partite, la nazionale del ct Markku Kanerva ha chiuso con 18 punti e ha avuto la meglio di squadre sulla carta più accreditate come Grecia e Bosnia-Erzegovina.

La stella - Teemu Pukki (Norwich City)

Per capire la sua importanza nell'undici finlandese basta vedere i gol realizzati nel girone di qualificazione: 10 dei 16 complessivi. Come Mitrovic, peggio solo di giocatori del calibro di Zahavi, Cristiano Ronaldo e Harry Kane.

Per capire la sua popolarità in Finlandia, basti pensare che lo scorso gennaio è stato premiato come sportivo finlandese dell'anno. E prima di lui ce l'avevano fatta solo altri due calciatori, ovvero Litmanen e Hyypiä.

La sua è storia particolare, quella di un attaccante che lascia presto casa per crescere nelle giovanili del Siviglia ma ci ritorna quando capisce che nella prima squadra andalusa non avrebbe trovato spazio. Poi la Germania, la Scozia, la Danimarca e infine l'approdo in Inghilterra: dal 2018 è la stella del Norwich, squadra che nel 2019 ha trascinato verso la promozione a suon di gol e ha salvato nello scorso campionato, risultando a fine stagione l'unico giocatore in doppia cifra.

L'uomo mercato - Leo Väisänen (Elfsborg)

Non è stato tra i protagonisti della storica qualificazione all'Europeo, ma intoppi permettendo lo sarà nella competizione. Perché Leo Väisänen è centrale di difesa classe '97 il cui valore è cresciuto in fretta negli ultimi due anni: nel 2018 la prima avventura fuori dai confini finlandese, in Olanda col Den Bosch. Dallo scorso gennaio gioca invece in Svezia, nell'Elfsborg, e da allora è entrato stabilmente nel giro della Finlandia. I paragoni, manco a dirlo, già si sprecano e per molti Vaisanen può diventare il nuovo Sam Hyypia.

La possibile rivelazione - Marcus Forss (Brentford)

Fin qui una sola presenza in nazionale, lo scorso mercoledì contro la Francia. E che debutto, una presenza bagnata dal gol realizzato al Saint-Denis nel clamoroso 0-2 finale. Non è una novità in questo avvio di stagione perché Marcus Forss, attaccante classe '99, sta facendo parlare di sé nella sua prima stagione da titolare in Championship: 4 gol in 8 gare di campionato e due nelle tre gare di Coppa di Lega. E' il secondo miglior marcatore della squadra, ha soli 21 anni e da quando ne ha 13 s'è trasferito in Inghilterra per formarsi come calciatore.

Ci sta riuscendo, con la determinazione di chi sa che quel posto deve ancora conquistarselo e con un modello da imitare: Robert Lewandowski.

L'undici tipo (4-4-2) - Hradecky; Vaisanen, Toivio, Arajuuri, Uronen; Alho, Sparv, Kamara, Taylor; Pukki, Forss.