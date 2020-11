Speciale Europei. Occhio all'Austria, oltre ad Alaba c'è (molto) di più

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Guai a sottovalutarla perché l'Austria, alla sua terza partecipazione alla fase finale di un Europeo, si presenterà agli ordini del ct tedesco Franco Foda con una rosa di ottimo livello. C'è una stella indiscussa, David Alaba, e un attaccante come Arnautovic che nemmeno in Cina ha dimenticato come si segna. Ma c'è, soprattutto, una nazionale che più di chiunque altra negli ultimi anni ha giovato del progetto Red Bull portato avanti sull'asse Salisburgo-Lipsia, un progetto che ha consegnato a questa nazionale diversi elementi.

La stella - David Alaba (Bayern Monaco)

Dicevamo di Alaba, in questo momento uno dei migliori giocatori al mondo. Disputerà l'Europeo dopo aver disputato anche la sua ultima stagione al Bayern Monaco, vedremo se al centro di mille trattative di calciomercato o già forte di un contratto già firmato per il 2021/22. Anche Foda come del resto accaduto in questi anni al Bayern potrà schierarlo un po' ovunque: è la sua qualità principale, quella di riuscire a brillare tanto al centro della difesa quanto alle spalle del centravanti. Un fenomeno.

L'uomo mercato - Konrad Laimer (RB Lipsia)

Cresciuto nel Salisburgo, esploso nel Lipsia. Il più classico dei percorsi Red Bull anche per questo centrocampista austriaco protagonista in Europa già da diverse stagioni ma che in fondo ha ancora 23 anni e tanti estimatori. Soprattutto in Premier League.

La possibile rivelazione - Christoph Baumgartner (Hoffenheim)

Tra le rivelazioni dell'ultima Bundesliga, è per gli addetti ai lavori uno dei migliori giovani del campionato tedesco: tecnica, visione di gioco ma anche un buon fisico. Vede la porta ma soprattutto legge gli spazi e, per questo motivo, a più di qualcuno ricorda il fortissimo centrocampista tedesco Michael Ballack. Per arrivare a quei livelli ha ancora tanti passi da fare, ma Baumgartner ha 21 anni e tutto il tempo per crescere. Anche perché gode già di grande considerazione, sia in Germania che in Austria dove è entrato in pianta stabile tra i titolari del ct Foda.

L'undici tipo (4-2-3-1) - Schlager; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Baumgartlinger, Laimer; Lazaro, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic.