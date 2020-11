Speciale Europei. Portogallo, i campioni in carica ci riprovano. CR7 verso nuovi record

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

I campioni in carica ci riprovano, questa volta con gli occhi di tutto il continente addosso. Quattro anni fa fu un exploit inaspettato, con una squadra balbettante all'inizio fino alle semifinali. Ma che alla fine è andata a vincere in casa degli organizzatori del torneo. Cinque anni dopo troviamo una squadra piena di talento, ma maggiormente consapevole delle proprie qualità cancellando finalmente l'etichetta di "bella ma perdente". Anche perché a guidare sul campo i lusitani c'è il più vincente di tutti: Cristiano Ronaldo. Che nelle qualificazioni è stato il vero salvatore della patria, segnando 11 delle 22 reti complessive. La qualificazione è arrivata all'ultima giornata, staccando la Serbia ma finendo dietro l'Ucraina. Si può fare sicuramente di più.

La stella - Cristiano Ronaldo (Juventus)

Questo sarà il suo quinto europeo, eguagliando Iker Casillas. Ma con la differenza che rispetto al portiere spagnolo, mai sceso in campo a Euro 2016, reciterà in tutte le edizioni un ruolo da protagonista. Infatti è il giocatore con più presenze. Gli basterà un gol per diventare il marcatore massimo della fase finale: lo sarebbe già, ma in coabitazione con Michel Platini. Quattro anni fa ha condotto il Portogallo alla finale, poi si è infortunato proprio nel corso dell'atto conclusivo: finale da campione, ma evidentemente non goduto come avrebbe voluto. Stimolo in più per riprovarci.

L'uomo mercato - Ruben Neves (Wolverhampton)

È il più giovane capitano della Champions League avendo indossato la fascia al braccio a 18 anni e 221 giorni al Porto. Eppure ha deciso di scendere in Championship per giocare nel Wolverhampton, dove ha avuto un ruolo da protagonista nella risalita dei Wolves alla Premier fino all'Europa League. Ha solo 23 anni e la possibilità di giocare questa competizione può essere la vetrina ideale per il centrocampista per un ulteriore salto di qualità.

La possibile rivelazione - Renato Sanches (Lille)

Come può la rivelazione di Euro 2016 essere la rivelazione dell'edizione successiva? Può sembrare una provocazione, in verità tra un'edizione e l'altra del torneo per questo centrocampista sono successe molte cose: il passaggio al Bayern, il flop clamoroso, il declassamento allo Swansea poi retrocesso in Championship, un anno da rincalzo in Baviera, il trasferimento al Lille. Dove sta ricostruendosi la carriera e la credibilità. Che può avere in questo torneo un ulteriore nuovo slancio.

L'undici tipo - Rui Patricio; João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro; William Carvalho, Danilo, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix. All. Fernando Santos.