Speciale Europei. Quadrata, pratica, buona. La Svizzera di Xhaka & Co

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Solida, pratica, buona. Come il suo cioccolato, la Svizzera di Vladimir Petkovic, dal 2014 alla guida della nazionale elvetica, ha nella compattezza una delle sue migliori qualità. Appena sei gol subiti in un girone complicato perché equilibrato. La selezione rossocraciata l’ha vinto pur perdendo il confronto diretto con la Danimarca.

La stella - Granit Xhaka (Arsenal)

Capitano, mio capitano. Il rapporto coi Gunners, soprattutto con i tifosi, è stato ed è turbolento. Persa la fascia da capitano, in questa stagione il talento di Basilea pare aver ritrovato centralità nel progetto di Arteta, anche se c’è da sgomitare. In nazionale l’ha sempre avuta, e prescindere da lui sarebbe un’eresia.

L'uomo mercato - Nico Elvedi (Borussia Monchengladbach)

La nouvelle vague dei difensori svizzeri ha in lui punto di riferimento e pezzo pregiato. Cresciuto nello Zurigo, prelevato dal ‘Gladbach nel 2015 per 4 milioni di euro, oggi ne vale molti di più e fa gola a tanti. La vetrina europea sarà tutta per lui, l’Arsenal ci prova da messi: chissà che Xhaka non possa mettere una buona parola.

La possibile rivelazione - Remo Freuler (Atalanta)

È una provocazione. Perché in questa sezione inseriamo e inseriremo sempre giovani o giovanissimi. Il centrocampista dell’Atalanta non lo è, ma nelle scelte di Petkovic sinora non è stato un titolare fisso, bensì parte dietro Sow (e c’è l’incognita legata a Zakaria, attualmente fuori condizione ma tra qualche mese chissà). Invece, per quanto dimostrato, anche ad altissimi livelli, in nerazzurro, Freuler meriterebbe più spazio. E potrebbe stupire.

L’undici tipo - Sommer; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Son, Benito; Shaqiri, Seferovic, Embolo.