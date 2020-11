Speciale Europei. Shevchenko fa sul serio: questa Ucraina è un'ottima squadra

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Alla sua terza partecipazione consecutiva a un Europeo, l'Ucraina scenderà in campo col chiaro obiettivo di fare meglio rispetto alle due precedenti apparizioni: nelle sei partite fin qui disputate, la nazionale dell'Est Europa ha infatti collezionato cinque sconfitte e una sola vittoria. Più in generale, non è mai andata oltre la fase a gironi.

Sarà il primo Europeo con Andriy Shevchenko come commissario tecnico, un pass conquistato dopo il primo posto nel girone di qualificazione davanti alla Serbia e, soprattutto, al Portogallo di Cristiano Ronaldo. Un risultato non arrivato per caso perché questa Ucraina è squadra molto competitiva.

La stella - Andriy Yarmolenko (West Ham)

Non un grande avvio di stagione, non il momento migliore della sua carriera. Ma non c'è dubbio che Andriy Yarmolenko, esterno offensivo in forza al West Ham, sia il leader dell'Ucraina di Shevchenko. Una squadra con un'età media piuttosto giovane che ha bisogno della sua leadership: è il secondo miglior marcatore della storia della nazionale, peggio solo dell'attuale ct.

L'uomo mercato - Ruslan Malinovskyi (Atalanta)

In Italia lo conosciamo benissimo perché nell'Atalanta di Gasperini fin dalla prima stagione s'è rivelato ben più di una riserva di lusso. E' un centrocampista di primissimo livello, moderno nel modo di interpretare un calcio fatto di corsa e inserimenti senza palla.

La scorsa estate, dopo un anno a Bergamo, il suo nome ha iniziato a circolare sui taccuini delle big. E un Europeo ai massimi livelli potrebbe sicuramente agevolare il suo trasferimento.

La possibile rivelazione - Roman Yaremchuk (Gent)

Non arriva dal Genk come Malinovskyi, ma dal Gent, club che sta trascinando in Jupiler Pro League a suon di gol: 7 in 10 presenze. La sua crescita negli ultimi tre anni è stata graduale ma costante. Poi a inizio anno un infortunio ha un po' rallentato il suo percorso ma adesso sta alla grande e Shevchenko, che ha grande fiducia in lui per il ruolo di centravanti, spera possa mantenere questo stato di forma anche a giugno.

L'undici tipo (4-1-4-1) - Pyatov; Karavaev, Kryvtsov, Matviienko, Mykolenko; Stepanenko; Yarmolenko, Zinchenko, Malinovskyi, Marlos; Yaremchuk.