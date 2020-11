Speciale Europei. Spagna, Ramos il fuoriclasse di un gruppo che si sta ringiovanendo

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Nazionale che sta cambiando pelle, quella di Luis Enrique. Molti giocatori sono arrivati alla fine di un ciclo e hanno salutato dopo i Mondiali: non ci sono più Iniesta, David Silva, Piqué. Iniziano pian piano a vedersi volti nuovi, giocatori interessanti come Reguilon, Ferran Torres e Oyarzabal che cresceranno insieme a vecchi lupi di mare come Ramos, Busquets e Thiago Alcantara. Eppure questa selezione, come nel 2016, non sembra favorita. Qualificazioni filate lisce con 8 vittorie e 2 pareggi in 10 partite. La Svezia, seconda, è finita a cinque lunghezze. Manca però un goleador.

La stella - Sergio Ramos (Real Madrid)

Come nel Real Madrid non solo è il leader della difesa e dello spogliatoio, ma anche il miglior marcatore. Nelle qualificazioni ha segnato quanto Morata e Rodrigo. Giocatore imprescindibile per la Roja, che sa come prendere per mano la squadra e soprattutto sa come si vincono le partite. Con l'addio di Piqué le responsabilità per lui aumentano.

L'uomo mercato - Fabian Ruiz (Napoli)

Il centrocampista del Napoli è ormai da tempo obiettivo delle grandi di Spagna: Barcellona e Real Madrid ci pensano, Luis Enrique di recente pur convocandolo non lo ha sempre impiegato. In mediana è fra i volti più interessanti per visione di gioco e perché, ogni tanto, sa anche come buttarla dentro.

La possibile rivelazione - Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

6 reti in 9 partite in questo inizio di campionato con la Real Sociedad, che soprattutto grazie a lui è al primo posto in classifica. Soli 23 anni, una crescita costante che potrebbe portarlo a diventare uno degli esterni d'attacco più forti al mondo. Mancino, gioca a sinistra ma può anche essere impiegato sull'out opposto ed eventualmente come seconda punta, permettendo a Luis Enrique di variare modulo. Convocato per la prima volta nel 2016, è tornato a vestire la maglia della nazionale dopo tre anni e ora ne é un punto fisso.

L'undici tipo (4-3-3) - De Gea; Navas, Ramos, Pau Torres, Reguilon; Mikel Merino, Busquets, Thiago Alcantara; Ferran Torres, Rodrigo, Oyarzabal. All. Luis Enrique.