Speciale Europei. Svezia, l'unione fa la forza. Anche senza Ibrahimovic

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Nonostante i segnali lanciati da Zlatan Ibrahimovic, la Svezia preferisce fare a meno di lui. Qualitativamente si è perso moltissimo e in generale questa generazione è inferiore alle precedenti. Ma il suo addio ha compattato l'ambiente e questo è stato un grande merito da parte del ct Janne Andersson. Perché Ibra era il catalizzatore di tutto, nel bene e nel male e questo condizionava i giocatori che non rendevano al meglio. Qualificazioni a Euro 2020 arrivate con un turno d'anticipo, finendo dietro la Spagna ma davanti alla Norvegia, che in futuro promette scintille ma evidentemente meno esperta. L'ex Palermo Robin Quaison è stato il miglior marcatore con cinque reti. Squadra dall'età media piuttosto alta anche se non manca qualche giovane promettente elemento.

La stella - Dejan Kulusevski (Juventus)

Il futuro della Svezia, ma anche il presente. Di qualità tecniche decisamente superiore al resto della selezione, è stato anche di recente al centro di polemiche per uno scarso utilizzo da parte di Janne Andersson. Deve ancora dimostrare con la nazionale maggiore di poter fare la differenza, cosa che ancora non ha mostrato. L'anno alla Juventus lo aiuterà anche ad acquisire la giusta mentalità.

L'uomo mercato - Alexander Isak (Real Sociedad)

Prima che esplodesse Kulusevski, quando c'era da parlare di nuovi talenti svedesi era lui il primo nome. Ribattezzato immediatamente "nuovo Ibrahimovic" per la statura fisica che ricorda il fuoriclasse del Milan. Il Borussia Dortmund ha vinto una folta concorrenza per prelevarlo nemmeno maggiorenne. Pochissimo spazio per i gialloneri che lo hanno mandato a farsi le ossa in Olanda, dove ha fatto benissimo. La Real Sociedad ha deciso di puntarci comprandone il cartellino e ora è l'attaccante della squadra prima in classifica in Spagna. Ha solo 21 anni e un grande futuro davanti.

La possibile rivelazione - Jens Cajuste (Midtjylland)

Vince il ballottaggio con Svanberg, che in Italia conosciamo bene. Questo centrocampista di 21 anni che milita in Danimarca gioca in una mediana a due mostrando qualità e quantità. Ha fatto il suo esordio con la Nazionale maggiore mercoledì contro la Danimarca. Sta già facendo esperienza ad alti livelli grazie alla partecipazione della sua squadra in Champions League ed è stato uno dei pochissmi a salvarsi nel naufragio contro l'Atalanta.

L'undici tipo - Olsen; Lustig, Jansson, Lindelof, Augustinsson; Kulusevski, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Quaison. All. Janne Andersson.