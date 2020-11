Speciale Europei. Tutto su Szoboszlai: l'Ungheria ai piedi del suo Re. Sallai, chi si rivede!

Euro 2020, ma nel 2021. Stesso nome, sapore diverso. Tuttomercatoweb.com propone oggi, alla fine di queste infinite qualificazioni, culminate giovedì sera coi nomi delle ultime quattro squadre, un approfondimento sulle magnifiche 24. Attraverso i tre giocatori simbolo: la stella, l’uomo mercato, la possibile rivelazione. Dal faro a chi si prenderà le copertine, passando per chi si potrebbe prendere il futuro.

Un italiano, Marco Rossi, all'Europeo. E al netto di un cognome comune, c'è tanto di straordinario nella qualificazione dell'Ungheria alla kermesse continentale. I magiari arrivarono alla fase finale anche nel 2016 e conquistarono pure gli ottavi, ma adesso il progetto sembra aver fatto un passo avanti. E pare aver scoperto anche un talento, Szoboszlai del Salisburgo, attorno al quale far gravitare sogni e speranze del popolo. O almeno la voglia di provarci, chiaro, perché il girone sembra impossibile: Portogallo, Francia e Germania davanti. Anche un punto in cascina sarà un'impresa da ricordare.

La stella - Dominik Szoboszlai (Red Bull Salisburgo)

Star totale della Nazionale ungherese. Il gol contro l'Islanda, al novantaduesimo, coast to coast delizioso con finale magistrale, è la fotografia di quello che è il più grande talento della nazionale magiara dall'epoca dell'Ungheria che vinceva tutto. E senza scomodare gli Dei, presto lascerà l'Austria per andare a vincere altrove. Probabilmente restando nella galassia dei bibitari, visto che il Lipsia pare non volerlo lasciare alla corte e ai milioni di Milan e Arsenal.

L'uomo mercato - Roland Sallai (Borussia Monchengladbach)

Arrivò a Palermo dalla Puskas Academy, trequartista, esterno, seconda punta, ma giovane e imberbe non riuscì a salvare i rosanero in una tragica stagione sportiva. Riparte a Cipro e all'APOEL Nicosia segna, e lo fa anche in Champions. Il Friburgo nell'estate del 2018 lo paga solo due milioni di euro e già adesso il valore è triplicato. Un giocatore a cui stare attenti tecnicamente ma che è potenzialmente, ora sì, pronto per il grande salto.

La possibile rivelazione - Attila Szalai (Apollon Limassol)

Uno dei più giovani ma certamente più interessanti della Nazionale di Marco Rossi. Classe '98, scuola Vasas passa al Rapid Vienna dove esordisce tra i professionisti. In Austria non va, rientra in patria, al piccolo Mezokovesd-Zsory, e dal 2019 come Sallai va a Cipro, lui all'Apollon Limassol. Non un giocatore di prima fascia ma al fianco di Willy Orban può maturare e crescere, cercando il salto in un club di una lega importante.

L'undici tipo - Gulácsi; Botka, Orbán, Attila Szalai; Nego, Kalmár, Nagy, Szoboszlai, Holender; Ádám Szalai, Sallai. All. Rossi.