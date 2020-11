Speciale scouting. 2020, odissea per i talenti: il player scout racconta l'impatto del Covid

Bruno Miguel Duarte Lopes de Freitas è stato tecnico in Portogallo, a Sporting e Benfica, e ha lavorato anche nel recruitment department. Per questo adesso è il player scout della MediaBase Sport in terra lusitana, la compagnia di Pere Guardiola. E per Tuttomercatoweb.com racconta lo scouting dal punto di vista dell'agente internazionale, soprattutto considerando l'impatto del Covid. "E' cambiato tanto. Sono uno scout di giocatori professionisti e di ragazzi. I giovani non possono giocare in gran parte del mondo, non possiamo vederli live e anche quando e dove riescono, andare allo stadio è pressoché impossibile".

Rischia, questo, di fermare la crescita di molti?

"Credo che per alcuni potrebbe essere un ostacolo, per quello che non potranno migliorare senza giocare. Alcuni erano già pronto adesso per il salto e non stanno facendo quel passaggio che è necessario per un ragazzo a quindici-sedici anni".

Un impatto forte anche sul mercato

"Sì, gli effetti della pandemia a livello economico si sono visti in questo mercato. Gran parte dei trasferimenti sono stati in prestito e non a titolo definitivo. L'economia ha un peso sul mercato".

E non avere ulteriori riprove 'live', magari portano dei club a rischiare meno, anche con meno capitale a disposizione.

"Se adesso li vedi solo in video, devi prenderti rischi. A volte i club non se li prendono ma non è una gestione lungimirante perché manchi il colpo".

Avete un'agenzia ricca di talento e di talenti: come vi muovete in questo momento?

"Adesso stiamo dando massimo supporto ai nostri giocatori. E' difficile muoversi diversamente, adesso il 'mantenimento' e la valorizzazione sono i focus principale dei nostri ragazzi di talento e dei top a livello professionale".