Speciale scouting. Come fare la storia in Colombia e sfornare talenti: l'Atletico Nacional

Il miglior club colombiano del ventunesimo secolo, quello dei Puros Criollos che vinsero con soli giocatori autoctoni la Libertadores del 1989. Poi un'altra, in una storia gloriosa che ha visto la Corporacion Deportiva Club Atletico Nacional de Medellin giocare sempre in Primera A e sempre ad alti livelli. Sebastian Lopera Mesa apre a Tuttomercatoweb.com le porte di una delle società più importanti dell'intero sudamerica per raccontare struttura e modus operandi nel dettaglio. Parte tutto da una segreteria tecnica incaricata di trovare giocatori per le giovanili e per la prima squadra. Quattro uomini per la Colombia e per le leghe sudamericane. Due tipi di lavoro: live in patria e video per i giocatori fuori dai confini.

Due focus I giocatori target e obiettivo vengono divisi in due categorie. La prima, sono quelli domestici: Colombia A, Colombia B, colombiano nel mondo. Poi le leghe sudamericane: Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Venezuela, Messico, America. C'è anche un utilizzo dei big data tramite la piattaforma di analisi dedicata da parte dell'Atletico Nacional.

L'impatto del Covid Nel modus operandi del club è cambiato ovviamente tanto con la pandemia. Il lavoro è diventato de facto virtuale: senza la possibilità di osservare i giocatori da vicino, tutto il comparto di mercato si è dedicato all'osservazione dei profili mirati attraverso le piattaforme video e online.

I colombiani del futuro Il Nacional è da sempre una cantera che sforna talenti importanti. Per questioni di budget ed economiche, l'Atletico non compete con i club europei, non punta giocatori dal Vecchio Continente ma al massimo osserva e tiene d'occhio i colombiani di ritorno in patria. Però occhio ai giocatori già in rosa: al portiere Sebastian Guera. Al centrale Yerson Mosquera. Al terzino sinistro Juan David Cabal. Al mediano Nelson Palacios. Alla punta Tomas Angel. Tutti nomi che l'Atletico Nacional è pronto a far volare presto nel grande palcoscenico d'Europa.