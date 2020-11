Speciale scouting. Dal Brasile all'USA: Bruno Costa racconta i San José Earthquakes

Neymar, Coutinho, Willian. La carriera di Bruno Costa viene prima di lui e racconta la storia di uno dei più grandi scopritori di talenti nella storia recente del calcio brasiliano. È a lui, in veste di head of scouting, che dal 2017 si sono affidati i San José Earthquakes, franchigia riammessa alla MLS nel 2008 e in fase di crescita nel movimento statunitense. Come tutto il calcio Made in USA, anche in California si guarda all’estero e al know how di chi questo mondo lo vive da anni, per farsi strada tra i grandi.

Network, fiducia e relazioni. Sono queste le chiavi che guidano il lavoro di Bruno Costa, responsabile dell’intero dipartimento scouting del club, che si basa sulla professionalità e sulle conoscenze, anche europee. Uno degli osservatori che lavora con gli Earthquakes vive infatti in Italia e lavora da distanza in quella che Costa definisce “una grande famiglia”. Il network è fondamentale: “Abbiamo creato - spiega - delle partnership con club locali. Con ognuno abbiamo ottimi rapporti e questo ci aiuta nella strada per identificare il talento”. Inevitabile, dagli USA e per uno come lui, che ha lavorato per 20 anni con la nazionale brasiliana, avere un approccio molto diverso al discorso nazionalità: “Analizziamo le qualità dei giocatori, non da dove arrivano - continua Costa - lavoro in un club multiculturale, in cui giocano calciatori di oltre 11 nazionalità differenti, assieme a uno zoccolo duro cresciuto localmente”.

Video, campo e data. I tre snodi dello scouting 2020, anche oltreoceano: “Sia il video che l’osservazione dal vivo sono fondamentali”. Prima l’uno e poi l’altro: “Col video, ti fai un’idea di massima, dei punti di forza e di debolezza. Poi devi andare sul campo per prendere una decisione definitiva”. Aiutandoti con la tecnologia: “Utilizzo Wyscout - assicura Costa - ma non soltanto. Mi piace sfruttare altre tecnologie, che mi consentono di analizzare i KPI per posizione. Di recente ho provato la piattaforma Comparisonator, che si serve dei dati Wyscout per comparare in maniera veloce e funzionale i giocatori di mio interesse”. KPI, per la cronaca, sta per Key Performance Indicator: un metodo di analizzare il rendimento in base a fattori chiave, da anni utilizzato in altri settori produttivi e che il calcio sta finalmente scoprendo.

Oltre i big data. “Il loro impiego sta crescendo, giorno dopo giorno. Ma è fondamentale anche avere occhio e una certa esperienza”. Non solo per il talento, quanto anche per il background dei giovani: “Quando ci interessa un giocatore, dobbiamo capitare come si comporta. Non soltanto in campo, ma anche nella vita di ogni giorno”. La tecnologia, in sostanza, è un supporto: il nucleo dello scouting sono le capacità individuali e l’esperienza. Oltre al dialogo e allo scambio di informazioni: se Costa guida il dipartimento degli osservatori, è costante il confronto con il General Manager dei San José Earthquakes, per assicurare che le decisioni siano condivise.