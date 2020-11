Speciale scouting. Il piccolo Rijeka, il titolo croato, l'Europa e la ricerca dei talenti

Una delle squadre più giovani d'Europa è quella che ha sfidato giovedì il Napoli. E che nel 2017 ha scritto la storia. Perché ha rotto l'egemonia della Dinamo Zagabria, andando sul tetto del proprio paese: è il Rijeka, guidato e coordinato dalle intuizioni del giovane direttore sportivo Ivan Mance, ex portiere e ora deus ex machina delle sorti del mercato della società.

L'impatto del Covid Gli investimenti fatti negli ultimi tempi sono stati portati avanti in modo crescente e tutti volti a puntare ancora al titolo. Solo che l'impatto del Covid ha influenzato, perché il Rijeka è un club 'venditore' e in queste settimane le altre società hanno piuttosto puntato a giocatori certi, poche scommesse e tanti prestiti. Dall'altra, però, la società si dice certa che questo cambierà in futuro perché ha tanti talenti nel cassetto. L'ultimo venduto in Italia è stato il portiere Ivor Pandur e ci sarà chance di venderne altri e di reinvestire per prendere altri giovani.

Strategia baby Insieme al vice di Mance che coordina lo scouting, è un gruppo di 4-5 persone quello del mercato del Rijeka. Il mercato di riferimento è quello croato ma ci sono anche altre strategie. Non è un caso infatti che nell'ultima sessione siano arrivati calciatori in prestito da Germania, Polonia, Austria e Italia. Il Rijeka guarda i club di livello più alto per cercare calciatori in scadenza o con problemi con gli allenatori, che le società possano dare in prestito. Per questo la rete d'osservazione riguarda proprio chi sta trovando, tra i ragazzi più interessanti, meno spazio. Il Rijeka è pronto per rilanciarne, in prestito o con riscatto, la carriera.

Armando Anastasio A sorprendere è stato l'arrivo di Armando Anastasio, terzino sinistro in prestito dal Monza. Il ds Mance spiega. "Abbiamo un ottimo rapporto col Monza, cerchiamo di avere relazioni positive con le società importanti. Avevamo bisogno di un giocatore lì nella posizione, abbiamo deciso di dargli una possibilità di rilanciare con forza la sua carriera. E così sarà".