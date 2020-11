Speciale scouting. La forza delle idee: così l'Entella è diventato una certezza

Un piccolo grande modello di scouting. L'Entella da Chiavari, cresciuto a pane e Wyscout, a cui è legato a doppio filo, dalla provincia ligure a diventare una costante dei campionati di alto livello in Italia. Una società dove Matteo Superbi è direttore e vertice decisionale e dove insieme a Daniele Rosso gestisce lo scouting. Un lavoro fianco a fianco quello di direttore e chief scout, dall'allenamento alla ricerca del giocatore. Tra collaboratori nel club ed esterni, un club come quello di Gozzi conta ben dieci uomini distribuiti sul territorio.

Strategia futuro A seconda del momento l'Entella focalizza i propri interessi e già adesso pianifica differenti strategie sia per gennaio che per l'estate. Verifiche settimanali in generale e poi strategia che può variare a seconda dei risultati che arrivano. Il filo è duplice: Rosso può inviare gli osservatori alla ricerca dei talenti o viceversa ricevere segnalazioni che grazie al database possono essere visionate e condivise subito con Superbi. E sono proprio i due dirigenti, in caso, a spostarsi in prima persona in Europa quando c'è un profilo fuori dai confini nostrani che possa interessare.

Il rapporto con Wyscout La piattaforma più celebre del mondo per lo scouting è di Chiavari e, seppur ora sia stata inglobata dagli americani di Hudl, resta legata alla famiglia Gozzi e all'Entella. E' stato il primo club a utilizzarla, sin dai dilettanti, sin da quando l'Entella era 'costretto' a cercare tra le seconde linee dei settori giovanili italiani. Poi man mano ha avuto accesso a profili diversi. In B sulla Primavera gli uomini mercato dell'Entella ora prendono anche i titolari, giocatori già importanti, usati magari un anno solo con percorsi diversi ma il target è variato rispetto agli inizi. E per quanto sia un club aperto all'estero e ai nuovi talenti, va alla ricerca di giovani che garantiscano contributo federale come minutaggio. Necessità e virtù, sullo straniero c'è l'affare economico ma mai come adesso c'è l'incombenza di abbinare le due questioni, tra presente e futuro.