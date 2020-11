Speciale scouting. Longoria e il metodo Juventus a Marsiglia. Per tornare un modello

vedi letture

Il metodo Longoria. Il segreto del nuovo corso dell'Olympique Marsiglia sta nel modus operandi del nuovo direttore sportivo del club francese. Che cerca di superare la nostalgia dei fasti del passato, provando a raggiungere nuova gloria. Ma siccome Roma non s'è costruita in un giorno, serve tempo e un progetto ad hoc che Pablo Longoria insieme alla proprietà dell'OM sta rimettendo in piedi e su un binario proiettato verso il futuro.

Metodo Juventus Di fatto la metodologia del mercato e dello scouting, soprattutto, del Marsiglia, è quella utilizzata ai tempi del ruolo di chief scout in bianconero dallo spagnolo. Area osservazione divisa in quattro blocchi. Giocatori da prima squadra, con osservatori dedicati e guidati da uno scouting manager con un filosofia affine. Un dipartimento per gli 'investimenti per il futuro': questo monitora i giovani talenti internazionali ed è quello che la società francese ha intenzione ora di sviluppare maggiormente. Gli arrivi di Luis Henrique e di Leonardo Balerdi arrivano proprio da qui, dall'idea di fare investimenti su ragazzi che possano diventare capitali tecnici ed economici. Poi un blocco di osservatori dedicato al mercato nazionale dei giovani francesi, quello con un più ampio numero di collaboratori, e quello di chi segue i talenti più giovani nell'hinterland marsigliese.

Si può fare di più Il Marsiglia è cambiato, dall'avvento del nuovo ciclo. Una visione certamente più moderna che possa abbinare la fantasia e l'intuizione allo studio dei giocatori più convenienti senza far spese faraoniche buone solo per la copertina. Il numero ideale di uomini dedicati allo scouting voluto dall'OM è di oltre venti, una strada ancora lunga ma che la dirigenza sta perseguendo come una delle priorità. Per far tornare l'OM a essere un modello e un punto d'arrivo anche in questo.

Nessun paese di riferimento, sì ai dati Non c'è una nazione 'tipo' dove cercare i giocatori. Il talento è ovunque e per questo la divisione in quattro blocchi del metodo di scouting voluto da Longoria è chiara: giocatori da prima squadra, talenti internazionali, talenti francesi, giovani della regione. La stessa metodologia della Juventus, la stessa del suo Valencia. E a Marsiglia contano tanto anche i dati: c'è un reparto all'avanguardia per quanto riguarda l'analisi, sia per i giocatori che per lo scouting.

Il mercato francese è globale La filosofia dell'OM è quella di non sentirsi 'accerchiato'. Di non considerare Paris Saint-Germain e Olympique Lione due 'competitor', di non ragionare più come club 'locale' ma di allargare i confini. Di fatto la Francia è un territorio di scouting e di mercato per società di tutto il mondo. Dalle grandi come il Manchester City alle piccole tedesche, a club austriaci, dall'Inter a società di B italiane. Per questo i competitor sui francesi riguardano tutta Europa e per questo ci sono ben due blocchi del mercato dedicati alla scoperta prima del tempo dei migliori prospetti da portare alla corte di André Villas-Boas.