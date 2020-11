Speciale scouting. Niente Segunda, niente talenti: la storia a metà del Real Madrid Castilla

Martin Odegaard e Federico Valverde. Vinicius e Rodrigo. Reinier e Sergio Diaz. Mario Hermoso e Ridrigo. Joselu e Dani Carvahal. Alvaro Negredo e Pablo Sarabia. Marcos Alonso e José Callejon. Jesé e Lucas Vazquez. Alvaro Morata e Denis Cheryshev. Nacho Fernandez e Juan Mata. Il Real Madrid Castilla è stato, nel corso degli ultimi quindici anni, tante storie diverse. Quello di una seconda squadra che non è stata trampolino di lancio per giocatori che poi sono diventate stelle o ottimi calciatori altrove. Quello che ha speso per ragazzi diventati poi meteore. Fucina per capitali tecnici o economici del Real Madrid. Poi la filosofia è cambiata, anche grazie al cambio della mentalità di Florentino Perez, all'abbandono della caccia al Galattico tout court e alla ricerca del giovane talento. Ma con una specifica da fare: il Castilla è potenzialmente indispensabile, adesso, per il Madrid, con questa nuova idea di mercato. Ma non nella terza serie.

Un'ultima estate copertina Storica, perché è stata la prima del lungo regno di Florentino senza un singolo acquisto. Solo tre giocatori di rientro dal prestito e due di questi pure ceduti. E' rimasto solo Martin Odegaard, rientrato dalla Real Sociedad, mentre Takefusa Kubo e Sergio Reguillon sono stati mandati a Villarreal e Tottenham a cercar fortune. Però è il senso del mercato del Madrid ad aver cambiato direzione, basti pensare a un'estate fa. Al netto di Eden Hazard in prima pagina, e del poco fruttuoso ma dispendioso arrivo di Luka Jovic e di Eder Militao da Eintracht e Porto, la società della capitale ha speso quasi 80 milioni per prendere i crack Rodrygo e Reinier da Santos e Flamengo. Un anno prima, 45 per portare a casa Vinicius Junior dal Flamengo e quasi 20 per soffiare Brahim Diaz al Manchester City.

L'importanza della seconda squadra. Ma non in Segunda B La seconda squadra ha una grande importanza per i Blancos che però hanno un assoluto bisogno di tornare in Segunda Division così come le altre società come il Barça B o il Sevilla Atletico. Alla stregua di quanto accade per la Juventus U23, la possibilità di misurarsi con un palcoscenico di caratura superiore permette alla rispettiva prima squadra di poter prestare anche un determinato tipo di giocatori alla filiale e anche di acquistarne altri. Per il momento la formazione di Raul Gonzalez Blanco è invece in Segunda Division B, la nostra terza serie, a metà classifica e nello stesso girone dell'Atletico e del Getafe B.

Ne risente anche il mercato Di fatto, il Madrid ha investito soldi importanti negli ultimi anni ma la rosa del Castilla ha solo calciatori da terza serie. Fa eccezione forse la punta, Nazionale Under 21, lo spagnolo Hugo Duro ma per il resto non c'è in questa stagione un ragazzo arrivato dal mercato. E come negli anni passati, un po' lo stesso problema della seconda squadra della Juventus, il Madrid B soffre il gap generazionale con le squadre della stessa lega. Occhio, però: quando lei o il Barcellona hanno cambiato rotta, prendendo giocatori d'esperienza per fare il salto di categoria, il progetto ha perso la bussola e ha pagato lo scotto nel tempo. Nell'ultima stagione, per esempio, Reinier (ora al Dortmund) ha giocato solo tre partite con due gol, per un ottale di 223 minuti, stesso score di Rodrygo in 268 minuti.

Così non basta Per questo le seconde squadre in Spagna sono in crisi. Ok la fucina di talenti, ma non certo grazie a questo scoglio tra i professionisti che de facto sta servendo a pochi. La terza serie iberica ha un valore poco probante se ragioniamo soprattutto di arrivare in prima squadra al Real o al Barcellona. Dunque è giusto vedere anche le ultime campagne cessioni del Madrid per capirlo: tanti prestiti in giro per l'Europa per mandare i giocatori a fare esperienza, da Kubo a Brahim Diaz, da Reinier a Jesus Vallejo. Lo stesso dicasi per gli anni precedenti, da Reguilon ad Hakimi, da Theo Hernandez a Odegaard, pur con storie e percorsi e avvenire differenti. Così non basta, il Real Madrid Castilla è una potenziale miniera d'oro e può affiancarsi benissimo alla nuova politica di mercato di Florentino Perez, di cercare anche ad alti costi alcuni dei migliori giovanissimi per il globo. Ma non in terza serie. Così non dà frutti. Così non porta effetti immediati a un club che può aspettare ma non così a lungo.