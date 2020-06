Sport.fr durissimo con Juninho: "Kalulu al Milan è un altro suo fallimento!"

Il portale francese Sport.fr è durissimo quest'oggi con Juninho Pernambucano, direttore sportivo dell'Olympique Lione, per l'imminente passaggio del terzino classe 2000 Pierre Kalulu al Milan. Il giovane laterale francese ha infatti deciso di non rinnovare col club transalpino e ha detto sì al Milan, che ha già organizzato il suo arrivo in Italia per la prossima settimana. "Bravo Paolo Maldini mentre per Juninho - si legge - questa decisione di Kalulu è un fallimento".