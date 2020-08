Sport a tutta pagina con il caso Messi: "Guerra totale!"

Sport di questa mattina non può fare a meno di aprire con il caso Messi che ieri ha scosso il calcio mondiale. Il quotidiano catalano scrive in prima pagina: "Guerra totale!". Messi ha comunicato tramite burofax di volersene andare gratuitamente e subito. L'argentino è convinto di potersene andare grazie a una clausola sul contratto, ma il club assicura che è scaduta a giugno e dunque che non potrà andarsene senza che la sua prossima squadra non spenda niente. PSG, Manchester United, Manchester City e Inter hanno contattato l'entourage del giocatore per provare ad acquistarlo dopo aver saputo la sua decisione di lasciare definitivamente il Camp Nou.